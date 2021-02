Tschechien lässt Corona-Notstand auslaufen

Daher laufen die Maßnahmen morgen, Sonntag, aus – obwohl die Zahl der Neuinfektionen zuletzt stark gestiegen ist.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz (neue Fälle in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner) lag zuletzt bei 470. In stark betroffenen Regionen waren die Zahlen drei bis vier Mal so hoch.

Premier Andrej Babis, der am Montag zu Besuch in Wien ist, sagte: "Wer nicht für den Notstand stimmt, ist für den Tod unserer Mitbürger verantwortlich." Gesundheitsminister Jan Blatny sprach von einem "schwarzen Szenario".

Die Opposition lässt das nicht gelten. Sie kritisiert, dass der seit Oktober 2020 geltende Notstand bisher nichts bewirkt habe. Im Gegenteil: Seither seien 18.000 Menschen gestorben – und mehr als eine Million Menschen habe sich infiziert, argumentiert die Opposition. "Babis’ Regierung beherrscht den Kampf gegen Corona nicht", sagte TOP09-Chefin Marketa Adamova. Piraten-Vorsitzender Ivan Bartos betonte: "Wir lassen uns nicht von Babis erpressen."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.