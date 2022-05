Tschechien fordert Ausnahme für Ölembargo

Man unterstütze die Sanktionen gegen Moskau wegen des Ukraine-Kriegs, dürfe sich aber nicht selbst stärker schädigen als Russland, sagte Ministerpräsident Petr Fiala nach einer Kabinettssitzung am Mittwoch in Prag.

Er forderte einen Aufschub für sein Land um zwei bis drei Jahre, um Zeit für den Ausbau alternativer Pipelinekapazitäten zu gewinnen. Dann sei man bereit, das Sanktionspaket zu unterstützen.

Europäische Solidarität gefordert

"Wir unterstützen die härtest möglichen Sanktionen gegen Russland, darin ist unsere Haltung unverändert. Von Anfang an vertreten wir aber auch die Position, dass die Sanktionen die tschechischen Bürger nicht mehr als die Russische Föderation beschädigen dürfen", meine Fiala. Man brauche europäische Solidarität, damit Europa die Energie-Abhängigkeit von Russland loswerde, sagte weiters Fiala, der darüber am Donnerstag mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin reden will.

"Wir führen in dieser Frage intensive Verhandlungen mit anderen europäischen Staaten", sagte Fiala. Er steht seit Dezember an der Spitze einer Koalition aus fünf liberalen und konservativen Parteien. Im vorigen Jahr deckte Tschechien nach Angaben der nationalen Statistikbehörde CSU rund die Hälfte seines Verbrauchs von 6,8 Millionen Tonnen Erdöl aus russischen Quellen. Der Anteil nimmt seit Jahren ab - 2009 waren es noch 70 Prozent gewesen.

Der Industrie- und Handelsminister Jozef Sikela sagte, die günstigste Möglichkeit sei eine Erhöhung der Kapazität der aus dem italienischen Triest führenden Transalpine-Öl-Pipeline (TAL). Diese sei aus technischer Sicht dazu fähig.

Auch die Slowakei strebt eine dreijährige Übergangsphase bei einem EU-Ölembargo gegen Russland an. Die Slowakei sei stark abhängig von russischen Öllieferungen, sagt Wirtschaftsminister Richard Sulik zur Begründung. Das Land habe die EU-Sanktionen unterstützt, wolle aber nach wie vor eine Ausnahmeregelung, um Zeit zu haben, sich um alternative Öllieferungen zu kümmern.

Der Vorschlag der EU-Kommission sieht aktuell vor, dass mit einer Übergangsfrist von sechs Monaten Importe von russischem Rohöl gestoppt werden. Bis Jahresende soll das Embargo auch alle raffinierten Öl-Produkte umfassen. EU-Kreisen zufolge soll es Ungarn und der Slowakei mit einer Ausnahmeregelung erlaubt werden, bis Ende 2023 russisches Öl zu kaufen. Österreich das sechste Sanktionspaket "vollinhaltlich", hatte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Mittwoch mitgeteilt.