Tschechien bekam von Ungarn 100.000 Dosen von Biontech/Pfizer

Es handelt sich um eine "Leihgabe", die Tschechien später zurückgeben werde, hieß es.

Die Impfdosen versprach Ungarn Tschechien im Frühjahr aus Solidarität, nachdem Prag nicht mit dem Kompromiss über die Verteilung von zusätzlichen Vakzinen innerhalb der EU einverstanden war. Tschechien bekam dann deswegen weniger Impfstoff, als wenn es mit dem EU-Kompromiss einverstanden gewesen wäre.

In Tschechien mit 10,7 Mio. Einwohnern beginnt unterdessen die Zahl der Neuinfektionen wieder zu steigen. Am gestrigen Mittwoch wurden 151 neue Fälle registriert, um 46 mehr im Wochenvergleich. Der größte Anstieg gibt es in Prag. Die sogenannte R-Zahl - die besagt, wie viele weitere Personen durch eine infizierte Person angesteckt werden - liegt jetzt bei 1,2, wodurch die Regierung beunruhigt ist.

Die Impfung geht relativ schnell voran. An Werktagen werden über 100.000 Stiche verabreicht. Trotzdem fordert die Regierung die Öffentlichkeit, sich impfen zu lassen, vor allem die jüngeren Generationen, bei denen das Interesse an Impfungen sichtbar niedriger als bei den Älteren ist.

Dänemark spendet Balkanländern eine Million Impfdosen

Dänemark spendet eine Million Impfdosen des schwedisch-britischen Herstellers Astrazeneca an westliche Balkanländer. Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo und Nordmazedonien hätten einen großen Bedarf an Impfstoffen, sagte der dänische Außenminister Jeppe Kofod am Donnerstag laut einer Mitteilung. "Der westliche Balkan ist Teil unserer Nachbarschaft, und wir haben ein großes gemeinsames Interesse daran, zusammenzustehen - auch im Kampf gegen die Pandemie."

Eine weitere Million Dosen sollten nach Nordafrika und das internationale Impfprogramm Covax geschickt werden. Die Spenden bestehen aus Impfstoffen, die Dänemark gekauft und bezahlt hat, die aber noch nicht geliefert wurden. Dänemark hat den Astrazeneca-Wirkstoff aufgrund seltener Nebenwirkungen aus seinem Impfprogramm genommen.