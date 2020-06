Trumps Wahlkampfmanager steht auf dünnem Eis

Mitarbeiter des Weißen Hauses warnten den Präsidenten auf dem Weg in seine Hochburg Oklahoma vor: Leider werde die Zahl der Teilnehmer an seiner ersten Kundgebung seit dem 2. März deutlich niedriger ausfallen als erwartet. Das reichte nicht, Trumps Wut über die vielen leeren Sitze in dem 19.000 Zuschauer fassenden BOC-Center von Tulsa zu besänftigen. Der Präsident habe hinter der Bühne getobt, berichten US-Medien.

Sein Wahlkampfmanager ahnte, was ihn erwartete, und ging auf Tauchstation. Brad Parscale hatte höchstpersönlich über Tage zu dem Hype über das "donnernde "Comeback Trumps in Tulsa mit angeblich mehr als einer Million Ticketanfragen beigetragen. Laut örtlicher Feuerwehr, die über die Sicherheit in der Veranstaltungshalle wachte, kamen am Samstag gerade einmal 6300 Trump-Fans.

Genervt über Amateurfehler

CNN berichtete, Schwiegersohn Jared Kushner und Trumps Tochter Ivanka seien "genervt" über den vom Webseiten-Designer der Familie zum Wahlkampfmanager aufgestiegenen Parscale. "Brad hat gegen das erste Gebot der US-Politik verstoßen", erklärte der republikanische Wahlkampfveteran Rick Wilson den Amateurfehler, in der Öffentlichkeit zu hohe Erwartungen geweckt zu haben: "Versprich weniger und liefere mehr."

Schon wird darüber spekuliert, dass Parscale demnächst viel Zeit haben werde, in seinem Ferrari in Fort Lauderdale spazieren zu fahren. Viereinhalb Monate vor der Wahl für ein PR-Desaster dieses Ausmaßes verantwortlich zu sein, ist in der "You are fired"-Kultur der Trump-Welt ein Problem.

Besonders demütigend sind für Trump Berichte, wonach eine Kampagne des von Teenagern stark frequentierten Netzwerks "TikTok" Trumps Team ausgetrickst hat. Demnach habe eine große Zahl an Nutzern Tickets für die Kundgebung bestellt, ohne die Absicht gehabt zu haben, dort aufzutauchen.

"Ihr seid von ein paar Teenagern auf TikTok aus der Bahn geworfen worden", twitterte die New Yorker Abgeordnete der Demokraten, Alexandria Ocasio-Cortez, hämisch. Analysten wie Joe Scarborough sagen, die Kampagne habe gewiss zu den übertriebenen Erwartungen beigetragen, aber kaum zu den leeren Rängen. "Der Enthusiasmus für Trump ist im Keller, die Zahl der Coronafälle hingegen ganz oben."

Artikel von Thomas Spang