Trumps Vizekandidat Vance von Feuerwehrleuten ausgebuht

Die Buhrufe im Publikum ertönten gleich zu Beginn des Auftritts des Senators, andere Zuschauer applaudierten allerdings auch.

"Klingt so, als hätten wir einige Fans und einige Hasser", sagte der 40-Jährige bei der Konferenz in der Ostküsten-Metropole Boston. "Das ist in Ordnung. Hören Sie sich an, was ich zu sagen habe, und ich werde meinen Standpunkt darlegen", so Vance weiter.

Auch während der Rede gab es neben Applaus auch wieder Buhrufe im Publikum - etwa als Vance sagte, dass der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump und er stolz darauf seien, das arbeitnehmerfreundlichste republikanische Duo in der Geschichte zu sein. Am Vortag war der demokratische Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz bei der Konferenz aufgetreten - er wurde deutlich wärmer empfangen.

Harris und Trump buhlen um Feuerwehr-Gewerkschaft

Sowohl Trump als auch seine politische Gegnerin, die Demokratin Kamala Harris, hoffen vor der Präsidentenwahl am 5. November auf die Unterstützung der Gewerkschaft. Die Gewerkschaft der Feuerwehrleute (IAFF) gehört zu den bedeutendsten Arbeitnehmervertretungen in den USA und hat sich im Präsidentschaftswahlkampf 2020 hinter den Demokraten und heutigen US-Präsidenten Joe Biden gestellt.

Trumps Vizekandidat Vance hat mit schlechten Beliebtheitswerten zu kämpfen. Trump machte ihm im Juli zu seinem sogenannten Running Mate. Im Wahlkampf tritt Vance häufiger ungelenk auf. Für Spott sorgte jüngst ein Video, das den Senator bei einem Wahlkampftermin in einem Donut-Laden zeigt.

Die Verkäuferin sagt in dem Clip zunächst, sie wolle nicht gefilmt werden. Als Vance ihr kurze Zeit später sagt, er wolle Vizepräsident der USA werden, reagiert sie kühl mit: "Okay."

Zuvor waren ältere Videos aufgetaucht, in denen Vance sich abschätzig über kinderlose Frauen äußert. In Interviews verteidigte er seine Aussagen.

