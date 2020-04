Jetzt rückt sie zur neuen Sprecherin des Weißen Hauses auf. Die blondgelockte Sprecherin mit der Wespentaille entspricht ganz der Vorstellung, die der US-Präsident von erfolgreichen Frauen hat. McEnany hat einen Abschluss an der Harvard Law School, versteht sich vor der Kamera zu verkaufen und nutzt beides, Trump bis aufs Äußerste zu verteidigen.

Mit Reportern streitet sich die neue Sprecherin des Weißen Hauses routiniert vor laufenden Kameras. Ohne eine Miene zu verziehen behauptete sie kürzlich, der Präsident "lügt nicht". Dabei haben Fakten-Checker verschiedener Medienorganisationen mehrere tausend Lügen und Halbwahrheiten aus dem Mund des Präsidenten nachgewiesen.

McEnany pflegt selber einen ganz ähnlichen Stil bei ihren Auftritten. Im Februar verkündete sie auf Fox Business selbstbewusst, dank der Führung des Präsidenten würden die USA "Krankheiten wie den Coronavirus hier nicht sehen". Zur selben Zeit schnellten die Infektionszahlen bereits in die Höhe. "Ist das kein erfrischender Kontrast zur fürchterlichen Präsidentschaft Obamas?", fügte sie hinzu. Auf Trumps Haussender Fox verkündete sie einen Tag vor den Vorwahlen der Demokraten in South Carolina Ende Februar, die Partei hoffe, das Virus werde sich in USA verbreiten. "Was schlecht für Amerika ist, ist gut für die Demokraten", agitierte McEnany. "Sie haben den dezenten Traum, den Präsidenten zu stürzen. Es macht nichts, wie viele Amerikaner sie zerstören, dahin zu kommen." Dass der Präsident "alles unter Kontrolle hat” und "weiß, was er tut" sind die anderen Aussagen, die Trumps rhetorisches Maschinengewehr unermüdlich herunterrattert. Senator Lindsay Graham, ein enger Vertrauter des Präsidenten, lobte die Berufung als Idealbesetzung. "Der Präsident ist sein eigener Sprecher", meint der Republikaner. Die Rolle seiner Sprecherin bestünde darin "die Botschaften zu verstärken".

Artikel von Thomas Spang