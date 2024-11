Trumps Bulldozer gegen den Rechtsstaat

Vorgeschobener Unterkiefer, hohe Stirn, pomadige Tolle – Matt Gaetz ist so etwas wie der Prototyp eines Polit-Dandys der "Make America Great Again"-Ära. Ein Mann ganz nach dem Geschmack Donald Trumps, der den Rechtsaußen aus Florida an die Spitze des Justizministeriums mit seinen 110.000 Mitarbeitern setzen will.