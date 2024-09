Trumps Problem mit dem "schwarzen Nazi"

Auf dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee hatte Donald Trump im Juli Mark Robinson, dem schwarzen Kandidaten für das Gouverneursamt in North Carolina, noch den roten Teppich ausgerollt. Zu Besuch in der Hafenstadt Wilmington im Süden des Bundesstaates wollte er am vergangenen Wochenende Mark Robinson nirgendwo in seiner Nähe haben. Nicht einmal den Namen des eben noch als „Star“ gefeierten Vizegouverneurs erwähnte Trump.