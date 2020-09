Trump will weiterhin friedliche Amtsübergabe nicht garantieren

"Wir müssen abwarten, was passiert", so der US-Präsident auf eine Frage eines Journalisten, ob er bei „Sieg, Niederlage oder Unentschieden“ bei der Wahl „hier und heute“ eine friedliche Übergabe zusichere.

Schon zuvor hatte Trump für Aufregung gesorgt, als er nicht versprechen wollte, im Falle einer Wahlniederlage das weiße Haus zu verlassen. So sagte er im Juli in einem Interview des Senders Fox News auf die Frage, ob er das Ergebnis akzeptieren werde: "Das muss ich sehen." Schon im Wahlkampf 2016 hatte Trump gesagt: "Ich werde die Ergebnisse dieser großartigen und historischen Präsidentschaftswahl voll und ganz akzeptieren, wenn ich gewinne."

Trump behauptete zudem erneut, dass es ohne Wahlbetrug seiner Ansicht nach nicht zu einem Machtwechsel, sondern zu einer Fortsetzung seiner Regierung kommen wird. In den landesweiten Umfragen liegt der Republikaner Donald Trump jedoch hinter seinem Herausforderer Joe Biden von den Demokraten.

Trump warnte zudem erneut mit Blick auf die Zunahme der Abstimmung per Briefwahl vor Wahlmanipulationen, ohne dafür stichhaltige Beweise vorzulegen. Es wird eine Zunahme der Briefwahl aufgrund der Coronavirus-Pandemie erwartet. Erfahrungsgemäß wählen mehr Anhänger der Demokraten als Anhänger der Republikaner per Briefwahl. Diese gilt laut Experten, entgegen der Behauptungen Trumps, als sicher.

Biden: "Weiß nicht, was ich sagen soll"

Joe Biden zeigte sich Wilmington im US-Bundesstaat Delaware laut Reportern schockiert: "Er sagt die irrationalsten Dinge. Ich weiß nicht, was ich sagen soll."

Der Kandidat der Demokraten, Joe Biden. Bild: JIM WATSON (AFP)

Der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, kritisierte Trumps Aussage mit den Worten: "So stirbt die Demokratie. Ein Präsident, der so verzweifelt an der Macht festhalten will, dass er sich nicht zu einem friedlichen Machtwechsel verpflichten will." Auf Twitter schrieb er: "Sie sind kein Diktator und Amerika wird Ihnen nicht erlauben einer zu sein."

President Trump: You are not a dictator, and America will not permit you to be one. https://t.co/42krs0X50l — Chuck Schumer (@SenSchumer) September 23, 2020

Trump ließ am Mittwoch auch durchblicken, dass er sich auch mit juristischen Mitteln gegen eine Niederlage wehren wird. Er gehe davon aus, dass die Wahl vor dem Obersten Gericht landen werde, sagte er. Das sei auch der Grund, warum es so wichtig sei, dass das Gremium wieder mit neun Richtern besetzt sei, so Trump, der zur Empörung der Demokraten noch vor der Wahl eine konservative Nachfolgerin für die vergangene Woche verstorbene liberale Richterin Ruth Bader Ginsburg nominieren will.

