Trump will nur gut gebildete Einwanderer

Jetzt will US-Präsident Donald Trump die 30 Jahre alten Einwanderungsgesetze grundlegend verändern. So will er ein leistungsorientiertes Punktesystem nach kanadischem Vorbild einführen: "Ein Großteil der Einwanderer soll künftig über Leistung und Fachkönnen ins Land", forderte Trump.

Knapp 60 Prozent des Kontingents für Einwanderer will Trump mit jungen, gut ausgebildeten Einwanderern mit besonderen Qualifikationen und Englischkenntnissen füllen. Bei den Demokraten stießen Trumps Pläne auf heftige Kritik. Woraufhin dieser drohte: Wenn sie sein System, worum die ganze Welt Amerika beneiden werde, nicht annähmen, werde er es nach der Wahl 2020 durchsetzen.

