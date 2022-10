Trump will nicht zu Twitter zurück

Wenn er auf seiner eigenen Plattform postet, "geht das sowieso überall hin", sagte Trump gegenüber Fox. "Jeder, der auf Twitter und auf all den anderen Plattformen ist, veröffentlicht es sowieso". Zuvor hatte Trump in einer Erklärung auf seiner eigenen Plattform gesagt, er sei froh, dass Twitter nach der Übernahme durch Musk in "vernünftigen Händen" sei.

Twitter hatte Trump nach dem Sturm seiner Anhänger auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 gesperrt. Das Unternehmen begründete den Schritt damals mit dem "Risiko einer weiteren Anstiftung zur Gewalt" durch Trump. Trumps Verbannung von Twitter bezeichnete Musk im Mai als "moralisch falsch und einfach nur dumm".

Musk, der sich selbst als Verfechter der freien Meinungsäußerung bezeichnet, übernahm Twitter am Donnerstag. Er feuerte Spitzenkräfte, ließ aber wenig Klarheit darüber, wie er seine ehrgeizigen Ziele für die einflussreiche Social-Media-Plattform erreichen will.

Nur wenige Stunden, nachdem Musk eine neue Ära bei Twitter eingeläutet hatte, wurde er mit Bitten und Forderungen von Inhabern gesperrter Konten und führenden Politikern der Welt überhäuft.