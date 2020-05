Trump will Beschränkungen lockern, Experte Fauci warnt vor "Leid und Tod"

Obwohl die Corona-Pandemie inzwischen auch das Weiße Haus erreicht hat – es wurden die Sprecherin von Vizepräsident Mike Pence sowie ein Adjutant von Präsident Donald Trump positiv getestet –, drängt der US-Präsident weiter auf eine rasche Lockerung der Beschränkungen. "Die Menschen wollen, dass unser Land offen ist." Die USA hätten "enorme Fortschritte" bei der Ausweitung der Tests gemacht. Zugleich kündigte der Präsident aber für sich selbst an, als Schutzmaßnahme seine Kontakte zu Pence möglicherweise zu reduzieren.

Die USA sind mit mehr als 80.000 Todesfällen und 1,3 Millionen Infizierten das mit Abstand am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Allerdings wurden am Montag den zweiten Tag in Folge weniger als 900 neue Todesfälle verzeichnet.

"Mehrere Ausbreitungsherde"

Trumps Top-Berater, der Virologe Anthony Fauci, warnte laut einem Bericht der "New York Times" dennoch vor einer vorzeitigen Lockerung der Corona-Beschränkungen. Diese werde "nicht nur zu unnötigem Leid und Tod führen, sondern uns auch in unserem Streben nach einer Rückkehr zur Normalität zurückwerfen."

Fauci stellte sich am Dienstag gemeinsam mit dem Direktor der Gesundheitsbehörde CDC, Robert Redfield, und dem Leiter der Arzneimittelbehörde FDA, Stephen Hahn, den Fragen des Senats. Die Anhörung dauerte bei Redaktionsschluss noch an.

Alle drei hatten sich nach Kontakt zu einem Corona-infizierten Regierungsmitarbeiter in Quarantäne begeben. Kritiker werfen Trump vor, zu spät auf die Pandemie reagiert zu haben und die Bedrohung durch das Virus nicht ernst genug zu nehmen.

Dem Senat wolle er die zentrale Botschaft übermitteln, dass dem Land Gefahr bei einer vorzeitigen Aufhebung der Beschränkungen drohe, sagte Fauci. Wenn die Lockerungen nicht schrittweise erfolgten, riskierten die Behörden "mehrere Ausbreitungsherde".

Im Zuge der Beschränkungen ist die Arbeitslosigkeit auf den höchsten Stand seit der Weltwirtschaftskrise in den 30er-Jahren geschnellt. Große Teile der Wirtschaft stehen faktisch still. Der Druck auf die Behörden der einzelnen US-Staaten, ihre Schutzmaßnahmen zurückzufahren, steigt deshalb. Viele Firmen wollen nicht länger warten. Tesla-Chef Elon Musk etwa ließ die Produktion in einem Werk in Kalifornien trotz Verbots anfahren.

Maskenpflicht

Nach dem Bekanntwerden von zwei Corona-Infektionen bei US-Regierungsmitarbeitern ist jetzt das Tragen von Gesichtsmasken im Weißen Haus vorgeschrieben. Dies gilt für alle öffentlichen Bereiche der Regierungszentrale, jedoch nicht für die Büros, wie US-Medien unter Berufung auf eine interne Dienstanweisung berichteten. Präsident Donald Trump und sein Vize Mike Pence brauchen keine Maske zu tragen.



Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.