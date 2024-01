Trump wehrt sich gegen Vorwahl-Ausschluss

Anwälte Trumps reichten am Dienstag bei einem Gericht in Maine formalen Einspruch gegen den Beschluss der obersten Wahlaufseherin des Bundesstaates vom 29. Dezember ein. Laut diesem habe sich der Republikaner mit seinem Verhalten im Zusammenhang mit dem Sturm auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 für das Amt des Präsidenten disqualifiziert.

Argumentiert wird im Einspruch unter anderem, die für Wahlen zuständige Secretary of State Shenna Bellows sei befangen und habe keine rechtliche Befugnis zu einer solchen Entscheidung. Auch basiere der Beschluss auf diversen Fehlern und sei willkürlich.

Vorwürfe gegen Wahlaufseherin

Bellows hatte ihre Entscheidung zwar öffentlich gemacht, diese in Erwartung von Trumps Einspruch jedoch vorerst ausgesetzt. Endgültig entschieden ist also noch gar nichts. Das gilt auch für einen anderen US-Bundesstaat: In Colorado hatte das Oberste Gericht vor einigen Tagen ebenfalls geurteilt, dass Trump wegen seiner Rolle im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol nicht für das Präsidentenamt geeignet sei und daher nicht an der Vorwahl teilnehmen könne. In Colorado hat die Organisation American Center for Law and Justice im Namen der Republikanischen Partei des Bundesstaates bereits Berufung gegen die dortige Gerichtsentscheidung eingelegt. Ein weiterer Einspruch in Colorado wird von Trump selbst erwartet.

Trump erhob in seiner Argumentation am Dienstag Vorwürfe gegen Bellows. Die Secretary of State sei eine "voreingenommene Entscheidungsträgerin", die zudem nicht die rechtliche Befugnis habe, über die Anfechtung seines Ausschlusses aus dem Amt zu entscheiden. Bellows hätte sich von der Entscheidung in dieser Angelegenheit „zurückziehen müssen“. Zudem habe sie dem ehemaligen Präsidenten nicht genügend Zeit und Gelegenheit gegeben, „eine Verteidigung zu präsentieren“, so CNN weiter.

Ball beim Supreme Court

Damit dürfte am Ende der Supreme Court in der Frage zum Zug kommen, ob Trump in Colorado, Maine und anderen Staaten, in denen seine Wählbarkeit angefochten wird, antreten kann. Die Zeit drängt. Am 15. Jänner beginnen die Vorwahlen der Republikaner mit der ersten Abstimmung im Bundesstaat Iowa. Die Vorwahlen der Republikaner in Colorado und Maine stehen am 5. März an, dem sogenannten Super Tuesday, wenn in einer ganzen Reihe von US-Bundesstaaten abgestimmt wird. Die Wahlzettel werden allerdings mit einigem Vorlauf gedruckt.

