Trump: Verhandlungen mit Moskau einfacher als mit Kiew

"Ich finde es ehrlich gesagt schwieriger, mit der Ukraine zu verhandeln, und sie haben nicht die besten Karten", sagte er am Freitag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. "Es ist vielleicht einfacher, mit Russland zu verhandeln." Er vertraue dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, betonte Trump: "Ich glaube ihm."

Obwohl er Russland wegen dessen Angriffen auf die Ukraine erst wenige Stunden zuvor mit neuen Sanktionen und Zöllen gedroht hatte, äußerte Trump bei der Pressekonferenz Verständnis für Putins Vorgehen: "Ich denke, dass er tut, was jeder in seiner Lage jetzt tun würde", sagte der US-Präsident. Er habe immer ein gutes Verhältnis zu Putin gehabt, und dieser wolle den Krieg beenden, betonte Trump. "Ich denke, er wird großzügiger sein, als er sein muss, und das ist ziemlich gut."

Um ein Ende des mittlerweile seit drei Jahren andauernden Kriegs in der Ukraine herbeizuführen, hatte Trump zuletzt vor allem den Druck auf Kiew erhöht. Zu Beginn der Woche ordnete er einen Stopp der US-Hilfen für die Ukraine an, zudem wurde die Weitergabe von Geheimdiensterkenntnissen eingestellt.

Trump droht Selenskyj mit Verlust jeglicher US-Unterstützung

Bei der Pressekonferenz am Freitag warnte Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor dem Verlust jeglicher US-Unterstützung, sollte sich dieser nicht verhandlungsbereit zeigen. "Ich weiß nicht, ob sie sich einigen wollen. Wenn sie sich nicht einigen wollen, sind wir raus, weil wir wollen, dass sie sich einigen", sagte Trump. Selenskyj knüpft die Zustimmung seines Landes zu einer Waffenruhe an Sicherheitsgarantien des Westens.

Vergangene Woche war es bei Selenskyjs Besuch zu einem historischen Eklat im Weißen Haus gekommen: Vor laufenden Kameras hatten Trump und sein Stellvertreter JD Vance den ukrainischen Präsidenten heftig angegriffen und ihm fehlende Dankbarkeit für die US-Militärhilfe und mangelnden Friedenswillen vorgeworfen.

Seitdem kamen sowohl aus Washington als auch aus Kiew wieder versöhnlichere Töne. Nach einem Telefonat mit US-Außenminister Marco Rubio erklärte der ukrainische Chefdiplomat Andrij Sybiha am Freitag, die Ukraine wünsche sich ein Ende des Krieges, und die Führung der USA sei "entscheidend, um zu einem dauerhaften Frieden zu gelangen".

Selenskyj: Russland an Frieden nicht interessiert

Selenskyj warf Russland angesichts eines massiven neuen Luftangriffs am Freitagabend seinerseits mangelndes Interesse an Frieden vor. "Heute war dieser russische Angriff auf unser Energiesystem und unsere zivilen Einrichtungen für Russland so routinemäßig wie immer, so gemein und zynisch wie immer, als ob es keine Versuche der Ukraine und der Welt gegeben hätte, diesen Krieg zu beenden", sagte das Staatsoberhaupt in seiner täglichen Ansprache.

Die Ukraine sei hingegen an einem schnellen Frieden interessiert. "Und jeden Tag beweisen neue russische Schläge und die Realität selbst, dass Russland zum Frieden gezwungen werden muss", unterstrich Selenskyj. In einer Sitzung des Oberkommandos sei dabei die Arbeit der ukrainischen Flugabwehr genau analysiert worden.

Kiew: Russland griff mit 194 Drohnen und 67 Raketen an

Die ukrainische Luftwaffe hatte vorher mitgeteilt, dass Russland in einem kombinierten Angriff 194 Drohnen und 67 Raketen unterschiedlichen Typs eingesetzt habe. Demnach seien nur etwas mehr als die Hälfte der gegnerischen Flugobjekte abgeschossen worden. Ein weiteres Drittel habe ihre Ziele nicht erreicht und keinen Schaden angerichtet. Die Attacke galt nach russischen Angaben der Gasinfrastruktur der Ukraine. Der ukrainische Staatskonzern Naftogaz informierte über Schäden an Gasförderanlagen.

Die Ukraine wehrt sich seit etwas mehr als drei Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Eine von US-Präsident Donald Trump angeordnete Aussetzung der US-amerikanischen Militärhilfe gefährdet unter anderem den Nachschub für die ukrainische Flugabwehr. Trump hatte Selenskyj unzureichende Friedensbemühungen vorgeworfen.

