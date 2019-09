Trump spricht von einem "großen Sieg für die Grenze"

Etappensieg für US-Präsident Donald Trump: Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat eine von Trump angeordnete Verschärfung des Asylrechts genehmigt. Der Supreme Court hob in der Nacht auf Donnerstag eine Entscheidung eines Bundesrichters aus Kalifornien auf, der die Reform zwei Tage zuvor noch blockiert hatte.

Die Asylreform soll Migranten aus mittelamerikanischen Ländern daran hindern, an der US-Grenze einen Asylantrag zu stellen. Trump feierte die Entscheidung im Onlinedienst Twitter als "großen Sieg für die Grenze".

Nach den neuen Regeln sollen künftig alle Asylanträge von Migranten abgelehnt werden, die über die mexikanische Grenze in die USA einreisen und zuvor keinen Asylantrag in Mexiko oder einem anderen Transitland gestellt haben. Bei den meisten Migranten handelt es sich um Menschen aus El Salvador, Guatemala und Honduras, die vor Armut und Gewalt in ihren Heimatländern fliehen.

Hunderttausende Betroffene

Mehrere Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen hatten gegen die Neuregelung geklagt. Ihrer Ansicht nach wird damit die überwiegende Mehrheit der Migranten aus Zentralamerika vom US-Asylsystem ausgeschlossen. Betroffen sind demnach hunderttausende Menschen, darunter viele Familien mit kleinen Kindern.

Diese Ansicht vertritt auch die Höchstrichterin Sonia Sotomayor, die bei der Gerichtsentscheidung zusammen mit ihrer Kollegin Ruth Bader Ginsburg ein abweichendes Votum abgab. Die neue Vorschrift verwehre "fast allen Zentralamerikanern", in den USA Asyl zu beantragen, erklärte Sotomayor. Wieder habe die US-Regierung eine Vorschrift erlassen, um den Umgang mit Flüchtlingen, die in den USA "Schutz vor Verfolgung suchen", zu kippen.

Das Weiße Haus erklärte hingegen, die Entscheidung der Höchstrichter werde der Regierung "sehr" dabei helfen, auf den bisher erzielten Fortschritten im Umgang mit der "Krise" an der US-Südgrenze zu Mexiko aufzubauen, sagte Präsidentensprecher Hogan Gidley. Die Eindämmung der illegalen Einwanderung war eines von Trumps zentralen Wahlversprechen.

Lee Gelernt von der Bürgerrechtsorganisation "ACLU", die gegen die Asylrechtsverschärfung geklagt hatte, erklärte, mit der Reform werde das Leben "von tausenden Familien aufs Spiel gesetzt".

