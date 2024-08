Trump spricht mit Musk auf X über Attentatsversuch und Ukraine-Krieg

In dem Gespräch, das laut X zeitweise mehr als 1,3 Millionen Menschen verfolgten, äußerte sich Trump zu dem Attentatsversuch auf ihn, dem Krieg in der Ukraine und kritisierte die aktuelle US-Regierung. Der Beginn der Veranstaltung verzögerte sich um mehr als 40 Minuten, da viele Nutzer aufgrund technischer Probleme nicht auf den Livestream zugreifen konnten. Zu Beginn des Gesprächs lobte Musk den ehemaligen Präsidenten für seine Tapferkeit während eines Attentatsversuchs im Juli, bei dem Trump von einer Kugel am Ohr getroffen wurde.

Der Tesla-Chef, der nach diesem Vorfall seine Unterstützung für Trump angekündigt hatte, lobte den ehemaligen Präsidenten mehrfach für seine Standhaftigkeit und seinen Mut. Trump kündigte an, im Oktober zu einer Kundgebung nach Butler, Pennsylvania, dem Ort des Angriffs, zurückzukehren.

Später behauptete Trump ohne Beweise unter anderem, dass Russland die Ukraine nicht angegriffen hätte, wenn er noch Präsident wäre. Er lobte autoritäre Führer wie den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den chinesischen Präsidenten Xi Jinping.

Während des Gesprächs äußerte Trump seinen Unmut darüber, dass Vizepräsidentin Kamala Harris anstelle von Präsident Joe Biden als demokratische Kandidatin für die Präsidentschaftswahlen im November antreten wird. Er bezeichnete dies fälschlicherweise als "Putsch" und behauptete, Harris habe seit Beginn dieser "Täuschung" kein Interview mehr gegeben. Trump hatte Biden in vielen Umfragen in den umkämpften Staaten, die für den Ausgang der Wahl am 5. November entscheidend sein dürften, überholt, liegt nun aber in einigen dieser Staaten hinter Harris.

Technische Schwierigkeiten verzögerten den Beginn des Interviews, was Musk auf einen vermuteten Distributed-Denial-of-Service-Angriff (DDoS) zurückführte. Ein DDoS-Angriff zielt darauf ab, Server mit einer Flut von Anfragen zu überlasten. Dies konnte bisher nicht bestätigt werden.

