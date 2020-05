Trump schluckt Malaria-Mittel gegen Coronavirus

US-Präsident Donald Trump droht der Weltgesundheitsorganisation WHO mit dem Austritt der USA. Im Weißen Haus überrascht der US-Präsident mit der Ankündigung, präventiv ein potenziell gefährliches Medikament gegen Covid-19 einzunehmen.

Die Drohungen sind echt. Sie stehen in einem vierseitigen Schreiben aus dem Weißen Haus. Darin heißt es, die USA dächten darüber nach, ihre Mitgliedsbeiträge an die Weltgesundheitsorganisation dauerhaft einzustellen, falls sich diese "nicht zu substanziellen Verbesserungen innerhalb der nächsten 30 Tage verpflichtet". US-Präsident Trump ließ in dem Schreiben vage, was der mit 400 Millionen Dollar im Jahr größte Geldgeber der WHO konkret an Reformen erwartet.

Man sei darüber mit den zuständigen Stellen im Gespräch, heißt es. Umso klarer ist der Adressat, gegen den sich die Drohungen richten. Trump greift WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus an, dem er vorhält, China mit Samthandschuhen anzufassen. Trump behauptet, "glaubwürdige Berichte über das Virus" seien "ignoriert" worden. Stattdessen habe sich die WHO gegenüber China unterwürfig verhalten. "Die WHO hat nur eine Zukunft", so Trump, "wenn sie Unabhängigkeit von China zeigt."

China springt nur zu gern ein

Analysten fürchten, die Angriffe auf China verbunden mit der "America first"-Doktrin in der Pandemie erreichten genau das Gegenteil. Zumal Trumps Kritik die Glaubwürdigkeit fehle. Bei dem virtuellen Jahrestreffen der Weltgesundheitsorganisation überließ er Präsident Xi Jinping die Bühne, sich als Beschützer der multilateralen Ordnung zu präsentieren. Mit einer Hilfszusage von zwei Milliarden US-Dollar für den Kampf gegen Covid-19, der Zusage einer internationalen Untersuchung der Entstehung der Pandemie und dem Versprechen, einen möglichen Impfstoff global zu teilen, füllte China nur zu gern das Vakuum, das ein Rückzug der USA hinterließe.

Unterdessen hat US-Präsident Donald Trump die Einnahme des Malaria-Medikaments Hydroxychloroquin zur Corona-Prophylaxe verteidigt. "Ich denke, es gibt einem ein zusätzliches Maß an Sicherheit", sagte Trump am Dienstag im US-Kongress vor Journalisten. "Das ist eine individuelle Entscheidung." Hydroxychloroquin sei ein erprobtes Medikament und schade nicht.

Trump hatte erklärt, er nehme seit etwa eineinhalb Wochen das Malaria-Präparat ein – obwohl es keine belastbaren wissenschaftlichen Belege für eine Wirksamkeit des Medikaments im Zusammenhang mit dem Coronavirus gibt. Das Mittel erhöht nach Angaben der US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) aber das Risiko lebensgefährlicher Herzrhythmus-Störungen.

Es ist unklar, ob Trump das Mittel nimmt, um einer Infektion mit dem neuartigen Virus vorzubeugen, oder dies in der Hoffnung macht, dass damit mögliche Symptome der Erkrankung Covid-19 milder ausfallen würden.

Artikel von Thomas Spang