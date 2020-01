Trump ruft Vertragspartner zu Rückzug von Wiener Atomdeal auf

Aus Rache für die gezielte Tötung des hochrangigen iranischen General Qassem Soleimani hat der Iran von den USA angeführte internationale Truppen im Irak angegriffen und damit die Furcht vor einem Krieg in Nahost angefacht. Die internationale Gemeinschaft rief zum Dialog und zur Deeskalation auf.

Die iranischen Raketenangriffe auf zwei von US-Soldaten genutzte Militärstützpunkte im Irak haben US-Präsident Donald Trump zufolge keine Todesopfer gefordert. Alle US-Soldaten und irakischen Soldaten seien sicher, sagte Trump am Mittwoch bei seiner Ansprache im Weißen Haus in Washington.

Weitere Sanktionen angekündigt

Zudem kündigte Trump weitere Sanktionen gegen den Iran an. Die USA würden Irans Aggressionen nicht unbeantwortet lassen, erklärte Trump. Die verbliebenen Vertragspartner (Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland) rief der US-Präsident zum Rückzug aus dem 2015 in Wien mit dem Iran abgeschlossenen Atomabkommen auf.

Stattdessen müssten diese Staaten gemeinsam mit den USA an einem neuen Abkommen mit dem Iran arbeiten, "das die Welt zu einem sichereren und friedlicheren Ort" machen würde, sagte Trump.

Die USA hatten sich im Mai 2018 aus dem Atomdeal zurückgezogen.

Trump kündigte an, keine militärische Vergeltung für den iranischen Angriff auf US-geführte Stützpunkte im Irak zu verüben. Sanktionen würden solange aufrechterhalten, bis die Regierung in Teheran ihr Verhalten ändere, sagte Trump. Er fügte hinzu, die USA seien bereit zum Frieden, mit jedem, der das wolle.

Im eskalierenden Konflikt mit den Vereinigten Staaten sieht Trump den Iran auf dem Rückzug. Der Iran scheine sich zurückzunehmen, sagte er.

UNO wertet Trump-Rede als Deeskalationszeichen im Iran-Konflikt

Die Vereinten Nationen sehen die USA im Konflikt mit dem Iran auf Deeskalationskurs. Man habe die Rede von Präsident Donald Trump zur Kenntnis genommen. "Wir begrüßen jeden Hinweis darauf, dass die Führer von einer größeren Konfrontation Abstand nehmen und alles tun, um eine weitere Eskalation zu vermeiden", sagte der Sprecher von Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, am Mittwoch in New York.

Zuvor hatte die UNO erklärt, dass eine Eskalation der Lage im Nahen Osten unbedingt verhindert werden müsse. "Es ist unsere gemeinsame Pflicht, alle Anstrengungen zu unternehmen, um einen Krieg im Golf zu vermeiden, den sich die Welt nicht leisten kann", hatte Dujarric mitgeteilt. Guterres werde sein "aktives Engagement" mit Akteuren in der Krise fortsetzen.