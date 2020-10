Trump ruft Justizminister zu Ermittlungen gegen Biden auf

"Wir müssen den Justizminister dazu bringen zu handeln", sagte Trump am Dienstag im Sender Fox News. "Er muss handeln, und er muss schnell handeln."

Die konservative Boulevardzeitung "New York Post" brachte in den vergangenen Tagen in mehreren Artikeln Joe Biden mit früheren Geschäften seines Sohnes Hunter in der Ukraine und in China in Verbindung. Das Blatt veröffentlichte E-Mails, die belegen sollten, dass Hunter Biden damals versucht habe, Profit aus dem Amt seines Vaters als Vizepräsident unter Barack Obama zu schlagen. Die Zeitung wertete die Mails auch als Beleg dafür, dass Joe Biden entgegen seiner Aussage von den umstrittenen Auslandsgeschäften seines Sohnes gewusst habe. Joe Biden bestreitet, dass er sich etwas habe zuschulden kommen lassen. Er nennt die Artikel der "New York Post" eine "Schmutzkampagne".

Fragwürdige Quelle

Die Echtheit der Mails ist nicht bestätigt. Fragwürdig ist auch, wie sie öffentlich wurden. Sie sollen auf einem Laptop in einer Reparaturwerkstatt gefunden worden sein. Die "New York Post" bekam nach eigenen Angaben vor einer Woche eine Kopie der Festplatte von Rudy Giuliani, dem langjährigen persönlichen Anwalt und Vertrauten Trumps. Die Kopie sei vom Besitzer der Reparaturwerkstatt angefertigt worden, bevor der Laptop im Dezember 2019 von der Bundespolizei FBI beschlagnahmt worden sei, berichtete die Zeitung. Trump sprach am Dienstag von einem "Laptop aus der Hölle".

Ähnlichkeit zu Email-Skandal 2016

Die Berichte erinnern an den "Email-Skandal" Hillary Clintons, welcher ebenfalls kurz vor der Wahl öffentlich wurde. Die belastenden Emails, welche von Clinton verfasst wurden und deren sorglosen Umgang mit vertraulichen Daten belegen sollten, waren wohl ein entscheidender Faktor für ihre Wahlniederlage. Der nun öffentlich gewordene "Email-Skandal" schlägt bisher weniger hohe Wellen als jener 2016: Konservative Medien wie Fox News berichteten zwar umgehend über den angeblichen Skandal, andere Medien ließen die Berichte links liegen oder berichteten verhalten und reflektiert.

