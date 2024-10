"Trump-Regierung könnte neuen Stress für NATO produzieren"

Im Nato-Hauptquartier in Brüssel fand am Dienstag nach zehn Jahren ein Wechsel an der Spitze statt: Generalsekretär Jens Stoltenberg übergab sein Amt an Mark Rutte. Ian Lesser, Leiter des Brüsseler Büros des German Marshall Fund, einer US-Stiftung mit Fokus auf transatlantische Beziehungen erklärt im OÖN-Interview, was auf den neuen Chef im Nato-Hauptquartier zukommt.