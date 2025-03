Trump rechnet mit Unterzeichnung von Rohstoff-Abkommen

"Sie werden das Mineralienabkommen unterzeichnen, aber ich möchte, dass sie Frieden wollen... Das haben sie bisher nicht in dem Maße gezeigt, wie sie es sollten", sagte er am Sonntag (Ortszeit) an Bord der Regierungsmaschine Air Force One. Von den Gesprächen mit ukrainischen Regierungsvertretern in Saudi-Arabien erwartet Trump "gute Ergebnisse".

"Ich glaube, dass diese Woche einige sehr große Dinge passieren könnten. Ich hoffe es", so Trump weiter. In den vergangenen Tagen habe es wieder viele Kriegstote gegeben. "Wir müssen das beenden." Die Ukraine fordert Sicherheitsgarantien als Teil des Abkommens. US-Präsident Donald Trump will die Bodenschätze im Ausgleich für Hilfen, die die Ukraine von den USA unter dem vorherigen US-Präsidenten Joe Biden erhalten hat. Ursprünglich hätte das Abkommen vor gut einer Woche in Washington unterzeichnet werden sollen, doch kam es nach einem Eklat zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Oval Office nicht dazu.

Gespräche mit ukrainischem Präsidentenberater

Trump sagte weiter, die US-Regierung sei gerade dabei, die Pause bei dem Austausch von Geheimdienstinformationen mit der Ukraine aufzuheben. Die USA würden zudem "viele Dinge im Hinblick auf Zölle" für russische Produkte prüfen.

US-Außenminister Marco Rubio brach in der Nacht auf Montag in Richtung Jeddah auf, um dort Gespräche mit einer vom ukrainischen Präsidentenberater Andrij Jermak angeführten Delegation zu führen. Die USA wollen beim Treffen mit einer ukrainischen Delegation am Dienstag in Saudi-Arabien feststellen, zu welchen Zugeständnissen die Ukraine bereit ist, so ein US-Beamter. "Man kann nicht sagen: 'Ich will Frieden' und gleichzeitig: 'Ich weigere mich, Kompromisse einzugehen'", so der Regierungsvertreter. "Wenn sie nur an den Grenzen von 2014 oder 2022 interessiert sind, sagt uns das etwas", sagte der Washington-Insider, der anonym bleiben will, weiter.

