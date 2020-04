Trump rät als Schutz vor Corona-Ansteckung zum Schaltragen

Schals oder Tücher würden von Experten sehr empfohlen und seien je nach Material "in gewisser Weise" sogar besser geeignet, sagte Donald Trump am Mittwochabend (Ortszeit) im Weißen Haus in Washington. Genauer wurde er nicht. Er betonte aber: "Ich sehe nicht, wo das schadet." Wichtig sei, medizinischem Personal keine Masken wegzunehmen.

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus sind Schutzmasken auch in den USA zur Mangelware geworden. Die US-Regierung bemüht sich seit Tagen, die Produktion insbesondere für medizinisches Personal hochzufahren. Wegen des Mangels hatte die Lebens- und Arzneimittelbehörde der USA (FDA) am Wochenende eine Ausnahmegenehmigung erlassen, dass von Krankenhauspersonal verwendete Masken eines bestimmten Typs bis zu 20 Mal sterilisiert und wiederverwendet werden dürfen.

Philippinen

Die Regierung der Philippinen hat das Tragen von Atemschutzmasken in der Öffentlichkeit angeordnet. Es seien auch wiederverwertbare oder selbst gemachte Masken, Gesichtsschutzmasken und Taschentücher erlaubt, um die Ansteckungsgefahr zu verringern, hieß es am Donnerstag in einer Erklärung. Die Pflicht gilt für die Hauptinsel Luzon, wo mehr als die Hälfte der über 100 Millionen Einwohner leben. Dort gelten seit dem 16. März bereits strenge Ausgangsbeschränkungen.

"Wenn Sie das Haus verlassen müssen, müssen Sie eine Maske tragen", bekräftigte der zuständige Regierungsbeamte Karlo Nograles. Örtliche Behörden seien angewiesen, bei Verstößen notfalls Strafen zu verhängen. In dem südostasiatischen Inselstaat haben die Gesundheitsbehörden bisher 2.311 bestätigte Fälle von Sars-CoV-2-Infektionen sowie 96 Tote wegen der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gemeldet.

Spanien

Die strikten Ausgangsbeschränkungen in Spanien wegen der Corona-Krise sind für Opfer häuslicher Gewalt besonders schwer zu ertragen. Den Notruf können sie oft nicht wählen, weil der Aggressor nur wenige Schritte entfernt ist. Um Betroffenen zu helfen, hat das Gleichstellungsinstitut der kanarischen Inseln (ICI) die Initiative "Mascarilla 19" ins Leben gerufen: Mit diesem Codewort (übersetzt: Maske 19) können Opfer in jeder Apotheke auf ihre Situation aufmerksam machen - denn Einkaufen und der Gang zur Apotheke gehören zu den wenigen Erledigungen, die derzeit in Spanien erlaubt sind.

"Es ist eine kollektive Herausforderung, die Coronavirus-Kurve einzudämmen, ohne dass sich häusliche Gewalt ausbreitet", sagte ICI-Direktorin Kika Fumero. Den Code "Mascarilla 19" versteht nun jeder Apotheker, der daraufhin per Notruf die Behörden alarmiert. Mittlerweile habe sich die Idee von den Kanaren weiter ausgebreitet - Andalusien, Kantabrien sowie zahlreiche Gemeinden der Regionen Valencia, Madrid und Katalonien machen bereits mit. Zuletzt habe sich auch die Region Extremadura im Westen des Landes der Initiative angeschlossen, berichtete die Nachrichtenagentur "Europa Press".

