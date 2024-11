Trump nominiert Charles Kushner als US-Botschafter in Frankreich

Kushner sei "ein unglaublicher Unternehmenschef, Menschenfreund und Dealmaker, der als starker Anwalt unser Land und unsere Interessen vertreten wird", erklärte Trump am Samstag in seinem Onlinedienst Truth Social.

Kushner sei "ein unglaublicher Unternehmenschef, Menschenfreund und Dealmaker, der als starker Anwalt unser Land und unsere Interessen vertreten wird", erklärte Trump am Samstag in seinem Onlinedienst Truth Social. Der 70-jährige Immobilien-Tycoon solle "die Partnerschaft zwischen den USA und Frankreich stärken", so Trump.

Der Republikaner bezeichnete Frankreich dabei als "unseren ältesten und einen unserer solidesten Verbündeten".

2 Jahre im Gefängnis wegen Steuerhinterziehung

Charles Kushner war im Jahr 2004 unter anderem wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden und verbrachte fast zwei Jahre im Gefängnis. Kurz vor dem Ende seiner ersten Amtszeit hatte der damalige US-Präsident Trump ihn - so wie andere Vertraute - als einen von insgesamt 26 Verurteilten begnadigt. Damit wurde sein Strafregister nachträglich gelöscht.

Jared "hat mit mir im Weißen Haus eng zusammengearbeitet", fügte Trump mit Verweis auf seinen früheren Berater, den Ehemann seiner Tochter Ivanka, hinzu.

