Trump nach Urteil: "Ich habe keine Ahnung, wer diese Frau ist"

Die Geschworenen haben für ihr Urteil nicht einmal drei Stunden gebraucht: Donald Trump muss an eine Frau demnächst fünf Millionen Dollar überweisen, die er angeblich nicht kennt. Die Rede ist von der Kolumnistin E. Jean Carroll (79), die vor einem New Yorker Zivilgericht eine Jury aus sechs Männern und drei Frauen davon überzeugt hatte, dass der Ex-Präsident sie 1996 in dem New Yorker Luxuskaufhaus Bergdorf Goodman sexuell missbraucht hat.