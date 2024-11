Trump macht frühere Wrestling-Chefin McMahon zur Ministerin

Er macht eine Vertraute, die früher Wrestling-Unternehmerin, zur US-Bildungsministerin. Linda McMahon (76) soll Amerika zur "Nummer eins bei Bildung in der Welt machen", schrieb der designierte US-Präsident bei der Ankündigung.

Die 76-jährige McMahon war in Trumps erster Regierung Chefin einer für kleine Unternehmen zuständigen Behörde. Sie ist mit Vince McMahon verheiratet, mit dem zusammen sie die Wrestling-Liga WWE groß machte. Zeitweise war sie auch WWE-Chefin, ging dann aber in die Politik und versuchte erfolglos, in den US-Senat gewählt zu werden.

Vertraute wollte Handelsministerin werden

McMahon ist aktuell Co-Chefin von Trumps Team, das die Amtsübernahme des Republikaners am 20. Jänner vorbereitet. Medienberichten zufolge wollte McMahon Handelsministerin werden. Doch dieser Posten ging an Wall-Street-Manager Howard Lutnick, der zusammen mit ihr das Machtübergabe-Team anführt. Lutnick wiederum hatte sich bei Trump um das Amt des Finanzministers beworben - bekam es aber trotz der Unterstützung von Tech-Milliardär Elon Musk nicht.

Mehr zum Thema Außenpolitik Sean Duffy: Noch ein TV-Moderator soll US-Minister werden WASHINGTON. Donald Trump will sich den nächsten TV-Moderator in die Regierung holen. Sean Duffy: Noch ein TV-Moderator soll US-Minister werden

Trump hatte im Wahlkampf zeitweise gesagt, er wolle das Bildungsministerium abschaffen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump

Elon Musk Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.