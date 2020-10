Trump legt Verhandlungen über Corona-Paket auf Eis

Seit Wochen verhandeln Demokraten, Republikaner und die US-Regierung über ein neues Corona-Hilfspaket, um die negativen Folgen der Pandemie für die Wirtschaft und die Bevölkerung etwas abzumildern. Nun hat der rekonvaleszente US-Präsident Donald Trump plötzlich die Reißleine gezogen. "Ich habe meine Vertreter angewiesen, die Verhandlungen zu stoppen", twitterte Trump in der Nacht auf Mittwoch.

Bis zur Präsidentenwahl liegen die Verhandlungen nun auf Eis, denn Trump twitterte weiter: "Unmittelbar nachdem ich gewonnen habe, werden wir ein großes Konjunkturpaket verabschieden, das sich auf hart arbeitende Amerikaner und kleine Geschäfte konzentriert."

Trump warf der Präsidentin des Repräsentantenhauses, der Demokratin Nancy Pelosi, vor, nicht in guter Absicht über die Hilfen verhandelt zu haben. Die Demokraten haben vorgeschlagen, 2,2 Billionen Dollar auszugeben. Die Trump-Regierung hat dies als "unseriös" bezeichnet, aber ihr Angebot zuletzt auf fast 1,6 Billionen Dollar erhöht. Vorgesehen ist unter anderem eine wöchentliche Arbeitslosenunterstützung von 400 Dollar. Die Demokraten wollen 600 Dollar pro Woche durchsetzen.

"Ausbruch im Weißen Haus"

Unterdessen breitet sich das Coronavirus im Weißen Haus immer mehr aus: Ein weiterer enger Berater des Präsidenten, Stephen Miller, wurde in der Nacht auf Mittwoch positiv getestet. "Es ist offensichtlich, dass es einen Ausbruch im Weißen Haus gab", sagte Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany, die selbst positiv getestet wurde.

Ranghohe Generäle, darunter US-Generalstabschef Mark Milley, arbeiten laut Medien mittlerweile von zu Hause aus, weil sie bei einer Besprechung dem Coronavirus ausgesetzt gewesen sein könnten.

Der an Covid-19 erkrankte Trump habe nach Angaben seines Arztes Sean Conley seit mehr als 24 Stunden keine Symptome mehr. Zudem sei er den vierten Tag in Folge fieberfrei. "Insgesamt geht es ihm extrem gut", teilte Conley mit. Auch die Sauerstoffsättigung in seinem Blut sei gut. Der Präsident habe seit dem Beginn seines Spitalaufenthalts am Freitag keinen zusätzlichen Sauerstoff verabreicht bekommen.

Herausforderer Joe Biden, der laut dem Nachrichtensender CNN in landesweiten Umfragen mittlerweile mit 57 zu 41 Prozent in Führung liegt, überlegt eine Absage des zweiten TV-Duells. "Wenn er noch Covid hat, sollten wir keine Debatte führen", sagte Biden gestern. Man werde auf jeden Fall "sehr strikten Richtlinien" folgen müssen, betonte der demokratische Präsidentschaftskandidat in Hagerstown (Maryland).

"Zu viele Leute wurden infiziert." Man müsse darauf hören, was Ärzte sagen. Er stelle sich auf eine Debatte ein, "aber ich hoffe einfach, dass alle Vorschriften eingehalten werden".

