Trump kritisierte "Inlandsterrorismus"

US-Präsident Donald Trump hat seinen Besuch in der von Unruhen erschütterten Stadt Kenosha für Solidaritätsbekundungen mit der Polizei genutzt. Die Beamten hätten einen "fantastischen Job" geleistet, sagte Trump während der umstrittenen Visite zum Vorgehen der Polizei gegen die Ausschreitungen.

Die Ausschreitungen nach den Polizeischüssen auf einen Schwarzen bezeichnete er als "Inlandsterrorismus". "Gewalttätige Mobs" hätten mindestens 25 Geschäfte zerstört oder beschädigt, öffentliche Gebäude niedergebrannt und Ziegelsteine auf Polizisten geworfen, sagte Trump. Auf die schwere Verletzung des Afroamerikaners Jacob Blake durch die Polizeischüsse in Kenosha ging er nicht ein. Auch Blakes Familie traf er nicht.

Aufsehen hatte Trump schon zuvor mit Äußerungen im konservativen Nachrichtensender Fox News ausgelöst, in denen er die Polizeischüsse auf Blake mit einem Fehler beim Golfspielen verglich. Polizisten würden unter Druck versagen. "Wie bei einem Golfturnier, wenn jemand einen Putt aus drei Fuß Entfernung verfehlt."

In Kenosha machte sich der Präsident in Begleitung eines massiven Sicherheitsaufgebots ein Bild von den Zerstörungen durch die Ausschreitungen. Der Gouverneur von Wisconsin und der Bürgermeister von Kenosha hatten Trump von der Visite abgeraten, weil sie eine Zunahme der Spannungen befürchteten. In der Stadt gingen sowohl Anti-Rassismus-Demonstranten als auch Trump-Anhänger auf die Straße.

Auch Biden reist nach Kenosha

Ein weißer Polizist hatte den Blake (29) am 23. August vor den Augen seiner drei kleinen Söhne durch sieben Schüsse in den Rücken verletzt. Der erneute Fall von Polizeigewalt gegen Schwarze löste Empörung und Proteste aus, die teilweise in Gewalt ausarteten.

Am Rande der Proteste wurden vergangene Woche zwei Menschen erschossen. Als Tatverdächtiger wurde ein 17-jähriger Weißer festgenommen. Der mit einem Sturmgewehr Bewaffnete hatte sich einer Bürgerwehr angeschlossen, die nach eigenen Angaben Geschäfte vor Randalierern schützen wollte. Trump lehnt es ab, das Verhalten des 17-Jährigen zu verurteilen.

Heute will auch der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden nach Kenosha reisen.

