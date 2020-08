Trump kritisiert Aufhebung des Todesurteils für Boston-Attentäter

"Selten hat jemand die Todesstrafe mehr als der Boston-Bomber Dzhokhar Tsarnaev verdient", schrieb Trump am Sonntag (Ortszeit) auf Twitter. "So viele Leben verloren und ruiniert." Tsarnaev hatte im April 2013 gemeinsam mit seinem kurze Zeit später getöteten Bruder Tamerlan im Zieleinlauf des Boston-Marathons zwei Sprengsätze gezündet. Drei Menschen wurden bei dem Attentat getötet und 260 verletzt. Tsarnaev hatte die Tat gestanden und sitzt heute in einem Hochsicherheitsgefängnis im US-Staat Colorado.

Am Freitag wurde das Todesurteil gegen den gebürtigen Tschetschenen aufgehoben. Zur Begründung hieß es, im Prozess sei nicht sichergestellt worden, dass die Geschworenen unvoreingenommen gegenüber Tsarnaev seien. Die Richter ordneten an, dass über das Strafmaß neu entschieden werden müsse.

Trump schrieb, die Regierung müsse erneut die Todesstrafe in einer Neuauflage des ursprünglichen Prozesses beantragen. "Unser Land kann die Entscheidung des Berufungsgerichts nicht stehen lassen", schrieb Trump.

