Der Auftritt vor johlenden Anhängern beim "America First Policy Institute" in Washington fühlte sich wie eine Zeitreise in das Jahr 2016 an. Heute wie damals wetterte Donald Trump gegen die "Fake News"-Medien, die "verrückte" Nancy Pelosi, die "außer Kontrolle" geratenen Grenzen zu Mexiko und die "Hexenjagd" auf ihn, das Opfer gesichtsloser Bürokraten und linker Eliten.