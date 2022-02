Trump hetzt seine Anhänger gegen die Ermittler auf

Fani Willis sah es kommen. Die schwarze Chefanklägerin in Georgia hatte sich darauf vorbereitet, dass die Einberufung einer "Special Grand Jury" sie zur Zielscheibe des Ex-Präsidenten machen würde. Es vergingen keine 24 Stunden, bis sie auf die Hetze Trumps bei einer Kundgebung vor Anhängern in Texas reagierte.

Die Staatsanwältin forderte beim Chef des zuständigen Büros der Bundespolizei (FBI) umfassende Sicherheitsvorkehrungen für die Beteiligten des Verfahrens an, das am 2. Mai beginnen soll. "Wir müssen zusammenarbeiten, um die Sicherheit der Öffentlichkeit zu gewährleisten", heißt es in dem Brief an J.C. Hacker. Es müsse sichergestellt werden, "dass es nicht zu einer ähnlichen Tragödie kommt wie im Kapitol am 6. Jänner 2021". Die Parallelen sind nicht zu übersehen. Wie vor dem Sturm auf den Kongress wiegelt Trump auch diesmal wieder seine Anhänger auf. Er bezeichnete die Ermittler als "radikal", "bösartig" und "rassistisch". Falls diese etwas "Illegales" täten, hoffe er, "dass es in diesem Land den größten Protest geben wird, den wir je hatten".

Der Telefonmitschnitt

Trump nahm neben Willis auch den Vorsitzenden des Komitees im Repräsentantenhaus, Bennie G. Thompson, sowie den Chefankläger von Manhattan, Alvin Bragg Jr., und die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James ins Visier, die allesamt strafrechtlich gegen den Ex-Präsidenten ermitteln. Bis auf den Umstand, dass alle Ankläger Afroamerikaner sind, ließ der Ex-Präsident offen, worauf er den Rassismus-Vorwurf gründet.

Der Ex-Präsident sieht sich wachsenden rechtlichen Problemen gegenüber, die im Fall von Georgia besonders bedrohlich werden könnten. Dort hat ein Richter die Einberufung der "Special Grand Jury"erlaubt. Diese muss entscheiden, ob die Beweislast für eine Anklage des Ex-Präsidenten wegen Wahlbetrugs stark genug ist.

Chefanklägerin Willis kann sich dafür auf den Mitschnitt eines Telefonats stützen, in dem Trump den Wahlleiter von Georgia, Brad Raffensperger, auffordert, den Stimmen-Rückstand auf Biden ungeschehen zu machen: "Finden Sie mir 11.780 Stimmen." Liz Cheney, die als Republikanerin in dem Komitee sitzt, warnt bereits: "Er wird es wieder tun."