Trump hat sich "wahrscheinlich" strafbar gemacht

Der letzte Vermerk über ein Telefonat des damaligen US-Präsidenten am Morgen des 6. Jänner 2021 blieb vage. Gelistet wird bloß die Uhrzeit 11.17 Uhr, verbunden mit dem Hinweis, dass Donald Trump "mit einer nicht identifizierten Person gesprochen hat". Vermutlich handelte es sich dabei um den letzten Versuch des abgewählten Präsidenten, seinen Vize, Mike Pence, noch einmal zu drängen, Joe Biden nicht als Wahlsieger zu bestätigen.

Danach fehlen im Telefonregister des Weißen Hauses für 457 Minuten jegliche Einträge über Gespräche des Präsidenten. Die mysteriöse Lücke fällt genau in den Zeitraum, in dem aufgeputschte Trump-Anhänger den Kongress stürmten. Der Zeitung "Washington Post" liegen die elf Seiten des offiziellen Tagebuchs des Weißen Hauses inklusive des Telefonregisters vor, welches das Nationalarchiv an das Untersuchungskomitee zum 6. Jänner im Repräsentantenhaus übergeben musste.

Höchstgericht wies Trump ab

Trump hatte versucht, die Freigabe vor Gericht zu verhindern. Das Höchstgericht wies dies Anfang 2022 zurück. Nur der erzkonservative Richter Clarence Thomas stimmte dagegen. Dieser steht nun unter Druck, nachdem herauskam, wie seine Ehefrau Ginni am 6. Jänner Trumps Stabschef Mark Meadows bedrängte, den Willen der Wähler zu unterdrücken.

Diese Erwartung hatte auch Trump in dem letzten Telefonat mit dem Vizepräsidenten geäußert. Dabei stützte er sich auf einen Plan, den einer seiner Anwälte, John Eastman, entworfen hatte. Der frühere Referendar bei Höchstrichter Thomas flößte dem Präsidenten die Idee ein, Pence könne seine Rolle beim Verlesen der Wahlergebnisse nutzen, um die Bestätigung des Wahlsiegs Bidens zu blockieren. Wie schon am Abend zuvor erteilte Pence dem Präsidenten eine Absage. Kurz darauf skandierten dessen Anhänger "Hängt Pence", errichteten vor dem Kongress einen Galgen und machten nach dem Kapitol-Sturm Jagd auf den Vizepräsidenten. Bei dem gescheiterten Aufstand kamen fünf Personen ums Leben, mindestens 138 Polizisten wurden verletzt.

Am Montag ordnete ein Bundesrichter die Herausgabe von 101 Mails an, die Trumps Rechtsberater Eastman mit dem Präsidenten vor dem 6. Jänner ausgetauscht hatte. "Aufgrund der Beweislage hält es das Gericht für wahrscheinlicher als nicht, dass Trump auf korrupte Weise versucht hatte, die Sitzung des Kongresses zu behindern." Klare Worte eines Richters.

Analysten sehen in der verdächtigen Lücke im Telefonregister des Weißen Hauses ein weiteres Indiz für die persönliche Verwicklung Trumps. Zwei Personen mit Kenntnis der Ermittlungensagten der "Washington Post", Trump habe anschließend Telefone seiner Mitarbeiter und Einweg-Telefone verwendet. Der Ex-Präsident reagierte darauf mit der Aussage, er habe keine Ahnung, was das sei.