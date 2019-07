Trump hat sich mit Demokraten über das Budget geeinigt

Trump schrieb am Montag auf Twitter, es sei ein "Kompromiss" mit den Anführer seiner Republikaner und der Demokraten in beiden Kongresskammern erreicht worden. Die Einigung sei "ein großer Sieg für unser großartiges Militär und unsere Veteranen". Sie hebt die Ausgabengrenzen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021, also bis 30. September 2021 an. Außerdem wird die Schuldenobergrenze bis Ende Juli 2021 außer Kraft gesetzt - also bis knapp neun Monate nach der Präsidentschaftswahl von Anfang November 2020. Beide Häuser müssen ihr noch zustimmen, bevor Trump ein entsprechendes Gesetz unterschreiben kann

I am pleased to announce that a deal has been struck with Senate Majority Leader Mitch McConnell, Senate Minority Leader Chuck Schumer, Speaker of the House Nancy Pelosi, and House Minority Leader Kevin McCarthy - on a two-year Budget and Debt Ceiling, with no poison pills....