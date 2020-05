In den engen Büros der Mitarbeiter des Präsidenten geht die Angst um. "Ich denke, ich wäre deutlich sicherer, wenn ich zu Hause säße, statt in den West Wing zu kommen", spricht Wirtschaftsberater Kevin Hassett auf dem Nachrichtensender CNN offen aus, was andere im Weißen Haus in Washington nur hinter vorgehaltener Hand sagen.