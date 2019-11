Trump: Europa soll mehr für Flüchtlinge aus Syrien zahlen

Nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch im Weißen Haus in Washington erklärte Trump: "Ich denke, dass Europa offen gesagt zu einem großen Teil dafür zahlen sollte. Derzeit bezahlt ja die Türkei das meiste."

Trump äußerte sich bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Erdogan. Während er seinem Amtskollegen und Gast in punkto Flüchtlinge verbale Unterstützung bot, ist das Verhältnis zwischen den NATO-Partnern Türkei und USA wegen zahlreicher Streitpunkte getrübt. Die türkische Militäroffensive gegen Kurdenmilizen, welche US-Soldaten im Kampf gegen den "Islamischen Staat" (IS) unterstützen, in Nordsyrien vor gut einem Monat hatte die Spannungen noch verschärft.

Wegen des seit mehr als acht Jahren andauernden Bürgerkriegs in Syrien habe Millionen Syrer ihr Land verlassen. Die meisten haben sich in Nachbarländer geflüchtet, die meisten davon wiederum mit 3,3 Millionen in die Türkei, gefolgt vom Libanon (mehr als eine Million), Jordanien (655.000) und dem Irak (246.000). Noch mehr Syrer - laut UNHCR 6,6 Millionen - sind im eigenen Land zu Binnenflüchtlingen geworden.

