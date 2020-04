Trump erwartet ein "spektakuläres" Wirtschaftswachstum und droht China

Trotz verheerender Schäden durch die Corona-Krise rechnet US-Präsident Donald Trump mit einer rasanten Erholung der Wirtschaft in den USA noch in diesem Jahr. Das dritte, vor allem aber das vierte Quartal würden mit Blick auf das Bruttoinlandsprodukt "spektakulär", kündigte Trump bei einer Pressekonferenz an. Auch das kommende Jahr werde "phänomenal".

Trump drängte am Montagabend (Ortszeit) erneut auf eine baldige Aufhebung der Beschränkungen in den Vereinigten Staaten – die "schnell, aber sicher" erfolgen müsse. Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett hatte zuvor im Sender CNBC gesagt, im zweiten Quartal müssten sich die Amerikaner darauf einstellen, dass die US-Wirtschaft um 20 bis 30 Prozent schrumpfe – so stark wie seit der Weltwirtschaftskrise nicht mehr, die Ende der 1920er-Jahre begann. In der ersten Mai-Woche könne die Arbeitslosenquote auf 16 bis 17 Prozent ansteigen. Infolge der Corona-Krise haben in den USA mehr als 26 Millionen Menschen ihren Job verloren.

China zur Rechenschaft ziehen

Trump sagte mit Blick auf die Amerikaner: "Mit der Hilfe von 325 Millionen Menschen habe ich die größte Wirtschaft in der Geschichte der Welt aufgebaut." In Anspielung auf China, wo die erste Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen wurde, fügte er hinzu: "Niemand mit Ausnahme eines Landes kann für das, was passiert ist, zur Rechenschaft gezogen werden."

Trump macht China für die weltweite Verbreitung des Coronavirus verantwortlich und hat bereits Konsequenzen angedroht. Es gebe viele Wege, wie China zur Rechenschaft gezogen werden könnte. "Wir führen sehr ernste Untersuchungen durch. Wir glauben, das Virus hätte an seinem Entstehungsort gestoppt werden können", sagte Trump.

Trumps Pressekonferenz war vom Weißen Haus erst angekündigt, dann abgesagt und schließlich wieder angekündigt worden. Trump hatte seine regelmäßigen Auftritte in der Corona-Krise am Wochenende infrage gestellt. Seit Mitte März hatte er fast täglich Pressekonferenzen abgehalten, die teilweise länger als zwei Stunden dauerten. Wegen verbaler Attacken auf einige Medienvertreter, umstrittener, teils falscher Aussagen und viel Eigenlob handelte sich der US-Präsident aber zunehmend Kritik für seine Auftritte ein.

"Unverschämte Lügen"

China hat mit drastischen Worten auf mögliche Entschädigungsforderungen der USA wegen der Coronakrise reagiert. US-Politiker verbreiteten "unverschämte Lügen" über die Corona-Pandemie, sagte der chinesische Außenamtssprecher Geng Shuang am Dienstag in Peking. Damit wollten sie sich "vor ihrer Verantwortung für ihre eigenen, schlechten Maßnahmen zur Vorbeugung und Kontrolle der Epidemie drücken und die öffentliche Aufmerksamkeit von sich ablenken".

Der US-Präsident wurde bereits im Jänner gewarnt

US-Präsident Donald Trump ist einem Bericht der „Washington Post“ zufolge bereits im Jänner und Februar in Geheimdienstbriefings wiederholt vor den Gefahren durch das Coronavirus gewarnt worden. Über Wochen hinweg sei er demnach unterrichtet worden, wie sich der Erreger – SARS-CoV-2 – ausbreite und welche politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen drohen könnten.

Die „Washington Post“ berief sich auf diverse US-Beamte, die sagten, dass Trump die Briefings oft nicht lese oder sich beklage, dass er sich mündliche Zusammenfassungen anhören müsse. Im Jänner und Februar hatte der US-Präsident die Gefahren durch das Virus relativiert. Zwar schränkte Trump Ende Jänner den Reiseverkehr zwischen den USA und China ein, im Februar wies der 73-Jährige eine Bedrohung durch das Virus aber weitgehend zurück.

Erst am 13. März rief Trump wegen der Pandemie den nationalen Notstand aus, als die Aktienkurse einbrachen und die Infektionszahlen in New York stiegen. In den USA gibt es inzwischen die weltweit meisten Infizierten und Toten durch die Pandemie. Die Zahl der Covid-19-Fälle beträgt mittlerweile mehr als eine Million, mehr als 56.000 Menschen sind gestorben.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.