Trump ernennt TV-Produzenten zum Sondergesandten für Großbritannien

Bild: (APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ANDREW HARNIK)

Mark Burnett werde sich um eine Verbesserung der diplomatischen Beziehungen bemühen und sich auf "Handel, Investitionsgelegenheiten und Kulturaustausch" konzentrieren, schrieb Trump am Samstag auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social.

Der 64-jährige gebürtige Brite Burnett machte Trump mit "The Apprentice" weltweit berühmt und war als Schöpfer oder Produzent unter anderem an "Survivor" und "Shark Tank" beteiligt. Zudem war er Vorsitzender der MGM Worldwide Television Group. Trump hat den Geschäftsmann Warren Stephens zum US-Botschafter in Großbritannien nominiert.

