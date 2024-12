Trump ernennt Ex-PayPal-Manager zum KI- und Krypto-Beauftragten

"Er wird an einem rechtlichen Rahmen arbeiten, damit die Krypto-Industrie die Klarheit hat, die sie sich wünscht, und in den USA gedeihen kann", sagte Trump in einem Beitrag auf seiner eigenen Social-Media-Seite Truth Social.

Trump hatte sich bereits im Wahlkampf für die Kryptoindustrie stark gemacht und sprach dazu im Juni bereits auf einer Spendengala in San Francisco. Er versprach unter anderem, die USA zur "Krypto-Hauptstadt des Planeten" zu machen und einen nationalen Bitcoin-Bestand anzulegen. David Sacks, der auch als Technologieinvestor bekannt ist, hatte die Veranstaltung damals in seinem Haus im exklusiven Stadtteil Pacific Heights ausgerichtet.

Sacks gilt als Vertrauter des Tech-Milliardärs Elon Musk. "David Sacks war 25 Jahre lang ein extrem erfolgreicher Unternehmer und Investor, der manche der größten Firmen-Ikonen im Silicon Valley aufgebaut und finanziert hat", schrieb Trump. Während der Anfangszeit des heute weltweit bekannten US-Zahlungsdienstleisters PayPal war Sacks leitender Geschäftsführer. Später gründete er die Softwarefirma Yammer - die eine Art firmeninternes Facebook für Unternehmen programmierte - und verkaufte diese 2012 für 1,2 Milliarden US-Dollar an den Branchenriesen Microsoft. Zuletzt war er auch Co-Moderator eines Tech-Podcasts.

Perdue wird US-Botschafter in China

Trump gab auch noch weitere Personalentscheidungen bekannt. Die angesichts des Handelskonflikts mit China wohl bedeutsamste: David Perdue. Den Republikaner will Trump zum neuen US-Botschafter in China machen. Der 74-Jährige vertrat von 2015 bis 2021 den Bundesstaat Georgia im US-Senat. Vor seiner politischen Karriere war er in verschiedenen Führungspositionen in der Wirtschaft tätig, unter anderem als CEO von Dollar General und Reebok.

