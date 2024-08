Trump erklärt sich zu TV-Duell gegen Harris bereit

Bild: (APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/STEPHEN MATUREN)

"Ich habe mit Fox News vereinbart, am Mittwoch, dem 4. September, gegen Kamala Harris zu debattieren", schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Harris hatte einer Fernsehdebatte mit Trump bereits zugestimmt. Trump und Präsident Joe Biden, der ursprünglich antreten sollte, hatten sich ursprünglich auf zwei Debatten geeinigt, von denen die zweite am 10. September stattfinden sollte. Bidens katastrophaler Auftritt beim ersten TV-Duell am 27. Juni löste die politische Lawine aus, die letztlich im Rückzug des demokratischen Amtsinhabers aus dem Präsidentschaftswahlkampf mündete und den Weg für Harris ebnete.

Interessenskonflikt wegen Rechtsstreit gegen ABC

Trump schrieb nun weiter, die Debatte gegen Biden sei eigentlich beim Sender ABC angesetzt gewesen. Da Biden aber nicht mehr teilnehmen werde und er einen Rechtsstreit gegen ABC Network führe, entstehe ein Interessenskonflikt. Die Fox News-Debatte werde im Bundesstaat Pennsylvania an einem noch zu bestimmenden Ort stattfinden. Die Moderatoren würden Bret Baier und Martha MacCallum sein. "Die Regeln werden den Regeln meiner Debatte mit Sleepy Joe (schläfriger Joe) ähneln, der von seiner Partei furchtbar behandelt wurde - ABER MIT PUBLIKUM IN EINER VOLLEN ARENA!"

Anfang der Woche hatte Trump bei "Fox News" keine direkte Antwort auf die Frage gegeben, ob er zu einer Fernsehdebatte mit Harris bereit wäre. Er werde sich einem solchen Duell "wahrscheinlich" stellen, sagte Trump. Es gebe aber auch Argumente dafür, es nicht zu tun. Damals war Harris allerdings auch noch nicht von ihrer Partei zur Kandidatin nominiert worden. Am Freitag hatte ihre Partei mitgeteilt, sie habe sich bei einer Online-Abstimmung die notwendige Mehrheit der Delegiertenstimmen für die Präsidentschaftskandidatur ihrer Partei gesichert.

"Ich bin bereit. Los geht's"

Harris hatte dagegen bereits vor gut einer Woche ihre Bereitschaft zur TV-Debatte erklärt. "Ich bin bereit. Los geht's", schrieb die 59-Jährige auf der Online-Plattform X. Die Wähler verdienten es, beide Kandidaten auf einer Bühne zu sehen. Am 21. Juli hatte Amtsinhaber Joe Biden bekanntgegeben, dass er bei der US-Präsidentenwahl am 5. November doch nicht mehr antreten wird. Er unterstützt nun die Kandidatur von Harris.

