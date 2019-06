Trump: "Eine gemeine, rachsüchtige Person"

Die Feindschaft zwischen Donald Trump und US-Oppositionschefin Nancy Pelosi erreicht eine neue Eskalationsstufe. Die Demokratin will den Präsidenten angeblich im Gefängnis sehen – dieser kontert beleidigend.

Donald Trump hatte gute Vorsätze, sagt er. Er habe versucht, nett zu Nancy Pelosi zu sein. Doch die demokratische Oppositionschefin sei eine "gemeine, rachsüchtige, furchtbare Person".

Der Grund für Trumps neuerliche Empörung ist ein Satz Pelosis, der bei einem Treffen von Demokraten gefallen sein soll: "Ich will nicht, dass er (Trump) seines Amtes enthoben wird. Ich will ihn im Gefängnis sehen", soll sie angeblich gesagt haben.

Obwohl die Aussage offiziell nicht bestätigt wurde, hat der Gefängnis-Satz Trump besonders getroffen – zumal er gefallen sein soll, "während ich im Ausland bin", sagte der wütende US-Präsident.

Als Vorsitzende des Abgeordnetenhauses steht Pelosi nach Präsident und Vizepräsident an dritter Stelle in der US-Politik. Die 79-Jährige sitzt seit mehr als drei Jahrzehnten im Abgeordnetenhaus. Trump sprach ihr in dem Interview Talent ab und warf ihr vor, sie sei nicht in der Lage, Deals abzuschließen. Er habe auch einen Spitznamen für sie: "nervöse Nancy", weil sie einem Nervenwrack gleiche. Die Beziehung zwischen Trump und Pelosi gilt seit langem als angespannt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.