Trump droht Iran mit weiterer Verschärfung der Sanktionen

Trump machte auch den Iran für die Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien verantwortlich.

US-Außenminister Mike Pompeo hatte unmittelbar nach den Angriffen Mitte des Monats den Iran dafür verantwortlich gemacht - und dies bei einer Reise nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate kurz danach noch einmal bekräftigt. Am Montag waren die Regierungen von Deutschland, Frankreich und Großbritannien der US-Einschätzung gefolgt und hatten ebenfalls den Iran als Urheber der Angriffe benannt. Trotz Trumps Warnungen gab es jedoch Spekulationen, dass der US-Präsident am Rande der UN-Generaldebatte zu einem bilateralen Treffen mit dem iranischen Staatschef Hassan Rouhani zusammenkommen könnte.

