Trump droht dem "Whistleblower"

In der Ukraine-Affäre hat US-Präsident Donald Trump die Tonlage massiv verschärft: Hinweisgebern in der Affäre um möglichen Machtmissbrauch und dem "Whistleblower" hat Trump gestern "große Konsequenzen" angedroht. In einer Reihe von Tweets schrieb der Republikaner in der Nacht auf Montag, er wolle dem anonymen Geheimdienstmitarbeiter gegenübertreten, der mit einer Beschwerde den Skandal ausgelöst hatte, der in einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump münden könnte.

Unterdessen wurde bekannt, dass der "Whistleblower" mittlerweile unter dem Schutz der Bundesbehörden steht. Gegen den Hinweisgeber aus dem Geheimdienst seien Drohungen eingegangen, berichtete der Fernsehsender "CBS" am Sonntag.

Zudem hat Trump die Festnahme eines Ausschussvorsitzenden im Repräsentantenhaus ins Spiel gebracht: Der Präsident warf dem Chef des Geheimdienstausschusses, dem Demokraten Adam Schiff, auf Twitter vor, das umstrittene Telefonat zwischen ihm und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski falsch dargestellt und dazu im Kongress eine "falsche und furchtbare Erklärung" abgegeben zu haben. Trump fügte hinzu: "Festnahme wegen Landesverrats?" Trump beschimpft Schiff regelmäßig, und er forderte auch schon dessen Rücktritt.

Der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses rechnet damit, den Hinweisgeber bald als Zeugen vernehmen zu können. Erst müssten aber Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, die die Identität der Person schützen, sagte der Ausschussvorsitzende Adam Schiff dem Sender "ABC".

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.