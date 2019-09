Trump bezeichnet die Informanten als "Spione" und droht verbal mit Gewalt

US-Präsident Donald Trump versucht fieberhaft, herauszufinden, wer hinter der detaillierten Beschwerde steht, die ihm sein Amt kosten könnte. Entweder weil der Kongress ihn aus dem Weißen Haus entfernt. Oder weil die Amerikaner ihn im November 2020 nicht im Amt bestätigen.

"Ich möchte wissen, wer diese Person war", ereiferte sich Trump bei einem nicht-öffentlichen Treffen mit Mitarbeitern der US-Mission am UNO-Sitz in New York. Laut einem an die Zeitung "Los Angeles Times" durchgesickerten Mitschnitt will der Präsident auch herausfinden, wer "das halbe Dutzend Offizielle" im Weißen Haus sind, die dem Whistleblower über vier Monate zugeliefert haben.

Die Informanten und der Beschwerdeführer seien "so etwas wie ein Spion", polterte Trump. "Sie wissen, was wir in den guten alten Tagen, als wir im Umgang mit Spionen und Verrätern noch klug waren, gemacht hätten?" Während einige der Anwesenden lachten, fand der zuständige Kontrollausschuss der Geheimdienste im Kongress die verbale Drohung mit einer standrechtlichen Erschießung überhaupt nicht lustig.

"Verwerflicher Versuch"

Die Äußerungen Trumps seien "der verwerfliche Versuch, Zeugen einzuschüchtern und die Ermittlungen zur Amtsenthebung des Kongresses zu behindern", heißt es in einer Erklärung des Komitees. "Drohungen von Gewalt vom Führer unseres Landes haben schwerwiegende Konsequenzen für unsere Demokratie und nationale Sicherheit."

Sowohl der Generalinspektor der Geheimdienste als auch der Nationale Geheimdienstdirektor hatten die Beschwerde "glaubwürdig" und "dringlich" genannt. Wie vom Gesetz vorgesehen, hielten beide die Identität des "Whistleblowers" geheim.

"Whistleblower" ein CIA-Mann?

Die Zeitung "New York Times" berichtete gestern, es handle sich um einen CIA-Offizier, der aus seiner Zeit im Weißen Haus gute Kontakte dorthin unterhalten habe. "Er wird als Wahrheitssucher in die Geschichte eingehen", sagt Präsidentschafts-Historiker Douglas Brinkley. Der "Whistleblower" hatte unter Einhaltung des Dienstwegs nach viermonatiger Recherche Alarm geschlagen, dass Trump versucht hatte, die Ukraine zur Einmischung in die Präsidentenwahl 2020 zu bewegen, und dass hohe Mitarbeiter im Weißen Haus sich anschließend darum bemühten, Spuren zu verwischen.

Unter Druck des Kongresses gab das Weiße Haus die rechtswidrige Blockade der Weitergabe der Beschwerde an die zuständigen Kontrollausschüsse am Donnerstag auf. Sowohl die Beschwerde als auch das Protokoll eines Telefonats von Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski sind öffentlich.

Der Vergleich der Beschwerde mit dem Memorandum des Telefonats, über dessen Inhalt der Whistleblower auf Basis von Mithörern berichtet hatte, demonstriert nach Ansicht von Experten, wie akribisch er zu Werke ging.

Weitere Protokolle versteckt?

Die neun Seiten seiner Beschwerde liefern dem Kongress einen Leitfaden für die Impeachment-Ermittlungen. Besonders dürften die Abgeordneten Details des Geheimservers interessieren, auf denen Anwälte des Präsidenten die Abschriften des Selenski-Telefonats versteckten. "Nicht zum ersten Mal", sagte der Whistleblower.

Im Zuge der Ermittlungen könnten weitere Protokolle von Gesprächen mit ausländischen Führern ins Visier geraten, die das Weiße Haus zu verstecken versucht. Darunter möglicherweise Mitschriften von Telefonaten mit Wladimir Putin, Benjamin Netanyahu oder dem saudischen Thronfolger Mohamed bin Salman aus dem Lagerraum des Weißen Hauses.

Giulianis Rolle im Fokus

Fest steht, dass Trump in dem Gespräch mit Selenski diesen acht Mal nachdrücklich aufgefordert hat, bei Ermittlungen gegen die Demokraten – namentlich Joe Biden und dessen Sohn Hunter – zu helfen. Indirekt verknüpfte der Präsident die Forderung, seinen Justizminister William Barr und Privatanwalt Rudy Giuliani zu kontaktieren, mit der Freigabe eingefrorener Militärhilfe in der Höhe von 400 Millionen Dollar.

Giulianis zwielichtige Rolle als Mittelsmann in der Ukraine-Affäre gerät nun ebenso in den Blick wie die von Justizminister Barr, der behauptet, nichts von dem Telefonat gewusst zu haben.

