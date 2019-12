Trump bekommt eine "Space Force"

Das Gesetz für eine eigenständige Weltraumstreitkraft ist Teil eines Gesetzespakets zum Verteidigungshaushalt (NDAA), das die Abgeordneten am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington verabschiedeten. Erwartet wird, dass der Senat dem Paket noch vor Beginn der Sitzungspause in der kommenden Woche zustimmt.

Das ist ein Erfolg für US-Präsident Donald Trump, der die Schaffung "Space Force" in die Wege geleitet hat. Vizepräsident Mike Pence sprach am Mittwoch auf Twitter von einem "riesigen Schritt für die Amerikaner", die sich anschickten, zum Mond zurückzukehren und dann zum Mars zu fliegen. Das Weiße Haus hatte zuvor mitgeteilt, mit der Verabschiedung des NDAA werde ein Versprechen Trumps erfüllt, "Amerikas Führungsrolle im Weltraum beizubehalten".

President @realDonaldTrump made a promise to the American people that our Nation will maintain leadership in space and the agreement reached on the NDAA marks a historic step by establishing the sixth branch of the military, the Space Force! Promises Made, Promises Kept!