Trump-Anwältin Alina Habba wird Präsidentenberaterin

"Alina war eine unermüdliche Verfechterin der Gerechtigkeit, eine glühende Verteidigerin der Rechtsstaatlichkeit und eine unschätzbare Beraterin für meine Kampagne und mein Übergangsteam", teilte Trump mit.

"Sie war unerschütterlich in ihrer Loyalität und unübertroffen in ihrer Entschlossenheit - sie stand mir in zahlreichen 'Prozessen', Schlachten und während unzähliger Tage vor Gericht zur Seite", so Trump und bezeichnete die 40-Jährige als "Amerikanerin der ersten Generation" mit Wurzeln im Nahen Osten, die zu einem Vorbild für Frauen in Recht und Politik geworden sei. Habba hatte ihn in mehreren Zivilprozessen vertreten, unter anderem nach Anklagen der Schriftstellerin E. Jean Carrol wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung. Trump weist die Vorwürfe gegen sich zurück.

