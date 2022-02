Trucker-Proteste drohen auf die USA überzugreifen

Daniel Koors sieht sich als Opfer. Er habe die Nase voll von den Corona-Beschränkungen, beschwert sich der Trucker aus dem US-Bundesstaat Indiana. Impf- und Maskenpflicht sowie Abstandsgebot seien eine inakzeptable Bürde für die Lkw-Fahrer, die Amerikas Lieferketten am Laufen gehalten hätten. "Wir geben unsere Rechte als freie Menschen nicht länger auf", sagte Koors einem Reporter der "Los Angeles Times".

Auf Facebook hat er eine Gruppe Gleichgesinnter unter dem Namen "The Disrespected Trucker" versammelt. "Short Stack", wie der Zweimetermann unter seinen Facebook-Freunden bekannt ist, lobt die Aktion der kanadischen Trucker, die vor drei Wochen aus Protest gegen die Impfvorschriften ihrer Regierung zu einem 5000 Kilometer langen "Freedom Convoy" quer durch Kanada aufbrachen.

Seit Ankunft der mehr als 1000 Lkw in Ottawa legt die kleine, lautstarke Minderheit das öffentliche Leben in der Hauptstadt lahm. Die Trucker blockieren das Regierungsviertel, bescheren dem Handel Millionenverluste und rauben den Bewohnern mit Hupkonzerten die Nachtruhe. Und sie fordern den Rücktritt von Premier Trudeau sowie ein Ende der Impfpflicht.

Grenzübergänge blockiert

Angefeuert von rechter Prominenz aus dem Trump-Universum haben die selbsternannten Freiheits-Kämpfer nun drei Grenzübergänge in die USA lahmgelegt. Darunter die "Ambassador Bridge" zwischen Detroit und Winston, die das wichtigste Nadelöhr zwischen den Nachbarländern ist. Der volkswirtschaftliche Schaden wird pro Tag auf 300 Millionen Dollar geschätzt. Die US-Regierung hat Kanada daher zum schärferen Vorgehen gegen die Blockaden an der gemeinsamen Grenze aufgerufen.

Während die überwältigende Mehrheit der Kanadier eine Tyrannei einer Minderheit sieht, erkennt US-Trucker Koors ein Vorbild für das eigene Land. Deshalb ist er Feuer und Flamme für einen "Freedom Convoy" von Kalifornien nach Washington, DC. "Es geht darum, der Regierung deutlich zu machen, dass das Volk nicht länger auf sich herumtrampeln lässt."

Konvoi in die US-Hauptstadt?

Das US-Heimatschutzministerium nimmt das Geraschel in den sozialen Netzwerken ernst. Aus Sorge vor Störungen des "Super Bowl"-Finales in Los Angeles an diesem Sonntag ergriffen die Behörden weitere Sicherheitsmaßnahmen. Parallel dazu mobilisiert die rechte Szene für einen Konvoi aus Kalifornien in die US-Hauptstadt.

Ciaran O’Connor vom "Institute for Strategic Dialogue", das Extremismus im Netz beobachtet, erkennt "eine Menge beunruhigender Parallelen zu den Entwicklungen vor dem Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner 2021". Es sei "beunruhigend", sich vorzustellen, was passiere, wenn ein solcher Konvoi in der Hauptstadt eintreffe.