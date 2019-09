Trotziger Johnson will neuerlich Zwangspause für Parlament

Laut der Zeitung "Daily Mail" forderte der Regierungschef auch eine Rede der Königin in den nächsten Wochen für eine neue Politik im Land.

Eine von mehreren Seiten geforderte Entschuldigung bei Königin Elizabeth für seine von der Queen erwünschte Zustimmung zur ersten Zwangspause für das Parlament lehnte Johnson kategorisch ab. Er lasse sich jedenfalls nicht von der Entscheidung des Obersten Gerichts abschrecken, berichtete die Zeitung unter dem Titel "trotziger Johnson plant neuerlich, das Parlament auszuschließen".

Johnson kündigte neue politische Maßnahmen an. "Ich glaube, wir brauchen eine neue Rede der Queen. Wir haben eine dynamische Agenda" für das Land.

Die Rede der Königin wird im Rahmen der feierlichen Parlamentseröffnung gehalten. Schauplatz ist das Oberhaus (House of Lords). Die von den Ministern vorbereitete Rede gibt der amtierenden Regierung die Möglichkeit, ihrer Prioritäten und Vorhaben öffentlich zu verkünden. Üblicherweise findet die Rede einmal im Jahr statt, aufgrund der Brexit-Vorbereitungen ist es aber bereits seit mehr als zwei Jahren nicht dazu gekommen.

Unterdessen hat der scheidende britische EU-Sicherheitskommissar Julian King auf Twitter vor der jüngsten Entwicklung mit den verbal mehr als heftigen Auseinandersetzungen der Parlamentarier mit Johnson gewarnt. "Krass und gefährlich". King verwies auf die "extreme Sprache". Niemand sollte glauben, dass eine solche Sprache nicht die politische Gewalt quer durch Europa befeuere.

Barnier: EU wartet auf funktionsfähige Vorschläge Londons

Die EU wartet weiter auf "rechtliche und funktionsfähige Vorschläge" zum Brexit aus Großbritannien. EU-Chefverhandler Michel Barnier sagte, solche Vorschläge seien notwendig, um die Brexit-Sackgasse zu durchbrechen.

London/Brüssel. "Wir sind weiterhin bereit, über jegliche neue legale und operationelle Vorschläge zu arbeiten. Wir warten immer noch", so Barnier am Donnerstag in Brüssel.

Keinen Kommentar wollte Barnier zur innenpolitischen Krisenspirale in Großbritannien abgeben.

Der britische Labour-Chef Jeremy Corbyn wird am Donnerstag anderen Oppositionsführern über das weitere Vorgehen diskutieren. Wesentlich sei, einen no-deal-Brexit zu vermeiden. Die Opposition will sicherstellen, dass man Johnson mit seiner Absicht stoppen könne, die Briten am 31. Oktober aus der EU zu führen, sollte es kein Abkommen mit der EU bis 19. Oktober geben.

