Trotz Verbot wird Streumunition so oft eingesetzt wie nie zuvor

Die Leidtragenden sind in erster Linie Zivilisten, denn 95 Prozent der Opfer von Streumunition gehören der Zivilbevölkerung an. Das berichteten die in München ansässige Hilfsorganisation Handicap International in ihrem "Streubomben-Monitor" und die Internationale Kampagne gegen Landminen und Streumunition (ICBL-CMC) am Dienstag in Genf.

Die Zahl derer, die durch die von vielen Staaten geächteten Waffen (siehe Kasten) verletzt oder getötet wurden, ist im vergangenen Jahr auf den höchsten Stand seit Beginn der Beobachtungen von "Handicap International" gestiegen. Nachgewiesen seien 1172 Menschen, die im vergangenen Jahr Opfer von Streumunition wurden. Im Jahr davor, 2021, gab es dem Bericht zufolge mit 149 deutlich weniger Opfer.

Russland und die Ukraine

Die hohe Anzahl im vergangenen Jahr ist vor allem auf den Einsatz im Ukraine-Krieg zurückzuführen. Im Jahr 2022 wurden allein in der Ukraine 916 Tote und Verletzte durch Streumunition registriert, darunter 890 Opfer, die direkt auf Angriffe mit Streumunition zurückzuführen sind. Viele Opfer weiterer Angriffe konnten nicht erfasst werden. Da ein Teil dieser Waffen beim Aufprall nicht explodiert, stellt die starke Kontamination durch Munitionsreste eine ernsthafte Bedrohung für die Bevölkerung in den betroffenen Ländern dar.

Streumunition wird von Russland eingesetzt, aber mit Hilfe der USA auch von der ukrainischen Armee. Im Juli dieses Jahres beschlossen die USA, diese Waffen an die Ukraine zu liefern.

"Es ist skrupellos, dass Zivilisten 15 Jahre nach dem Verbot dieser Waffen immer noch durch Angriffe mit Streumunition sterben", sagte Mary Wareham von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, die den Bericht zusammengestellt hat. Die Lieferung durch die USA habe einen "gefährlichen Präzedenzfall" geschaffen, erklärte Handicap International. Von der Ukraine wurde sie als unabdingbar für die Verteidigung gegen die russischen Invasoren bezeichnet.

Auch in Aserbaidschan, im Irak, im Jemen, in der Demokratischen Volksrepublik Laos, im Libanon, in Myanmar und Syrien wurden im vergangenen Jahr Menschen Opfer von Streumunition.

Gefährliche Blindgänger

Am 1. August 2010 trat das Oslo-Abkommen gegen Streumunition in Kraft. Seither haben 41 Länder – 38 Vertragsstaaten, zwei Unterzeichner und ein Nichtunterzeichner – fast 1,5 Millionen Munitionsbestände vernichtet, das sind insgesamt knapp 179 Millionen Submunitionen. Dies entspricht 99 Prozent der gesamten von den Vertragsstaaten gemeldeten Streumunition. Insgesamt sind weltweit noch 26 Staaten und drei Regionen durch Streumunitionsreste kontaminiert. Rund 40 Prozent der Sprengkörper detonieren beim Aufschlag nicht und können die Zivilbevölkerung deshalb über Jahre gefährden.

Gefährliche Waffe

Streumunition gehört zu den für die Zivilbevölkerung gefährlichsten Waffen. Sie besteht aus vielen kleinen Sprengsätzen, die in Behältern abgeschossen und über große Flächen verteilt werden. Auch lange nach Beendigung des Konflikts können Menschen Opfer von bis dahin nicht explodierten Sprengsätzen werden.

Das Oslo-Abkommen, das den Einsatz von Streumunition verbietet, ist seit 1. August 2010 in Kraft und wurde bisher von 124 Staaten unterzeichnet sowie von 112 Staaten ratifiziert, auch von Österreich. Die USA, Russland und die Ukraine haben nicht unterzeichnet.

Autor Heinz Steinbock Redakteur Innenpolitik Heinz Steinbock