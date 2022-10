Trotz Raketenhagel auf die Ukraine gibt sich der Kreml offen für Gespräche

Die russische Armee hat die Ukraine auch gestern wieder mit einem regelrechten Raketenhagel überzogen. Gleichzeitig gab sich der Kreml aber bereit zu einem Gespräch zwischen Putin und US-Präsident Biden: Russland würde eine solche Begegnung beim bevorstehenden G20-Gipfel nicht ablehnen und den Vorschlag prüfen, sollte es einen solchen von den USA erhalten, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow im russischen Staatsfernsehen.

Das Treffen der Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) ist Mitte November auf der indonesischen Insel Bali geplant. Russland sei auch bereit, sich Vorschläge zu Friedensgesprächen anzuhören, sagt Außenminister Lawrow. Er könne jedoch nicht im Voraus sagen, wohin dieser Prozess führen würde. Denn auch das ist für den Kreml klar: Man werde nicht von seinen Zielen abrücken.

Auch die USA werden ihre Haltung kaum ändern: US-Präsident Joe Biden hat die russischen Raketenangriffe auf die Ukraine gestern einmal mehr "aufs Schärfste" verurteilt. Sie zeigten "die äußerste Brutalität des illegalen Krieges" von Kremlchef Wladimir Putin gegen das ukrainische Volk, sagte er. Der US-Präsident sicherte der ukrainischen Führung erneut "fortdauernde Unterstützung" zu, darunter weitere moderne Luftabwehrsysteme. Bei den Rüstungslieferungen habe die Luftabwehr derzeit die höchste Priorität, betonte auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

NATO übt Atom-Abwehr

Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat nach den russischen Luftangriffen zusätzliche Militärhilfe für die Streitkräfte der Regierung in Kiew angekündigt. Das westliche Verteidigungsbündnis wird in der kommenden Woche auch ein Manöver zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen beginnen: "Nur eine lang geplante Routineübung", wie Stoltenberg betonte. Doch hatten die russischen Drohungen mit einem Atomangriff zuletzt weltweite Ängste ausgelöst. Nach den Sabotage-Anschlägen auf die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 will die NATO außerdem ihre Militärpräsenz in der Ostsee auf das Doppelte ausweiten.

Unterdessen zeigt sich in der Ukraine das Ausmaß der Angriffe der letzten beiden Tage: Die zivile Infrastruktur des Landes wurde massiv beschädigt. Nicht nur in der Stadt Lemberg waren weite Teile ohne Strom und Wasser. Die ukrainische Regierung rief die gesamte Bevölkerung zum Stromsparen auf. "Wir bitten Sie, den Stromverbrauch einzuschränken", schrieb der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal im Onlinedienst Telegram. Zwischen 17 und 23 Uhr sollten keine energieintensiven Geräte eingeschaltet werden, damit "Krankenhäuser, der Verkehr und andere wichtige soziale Infrastrukturen" weiterarbeiten könnten.

Russland gehen die Raketen aus

Moskau geht nach Einschätzung britischer Geheimdienste im Ukraine-Krieg zunehmend die Munition aus. "Wir wissen, dass ihnen die Ausrüstung und vor allem die High-Tech-Raketen ausgehen", sagte der Direktor des britischen Geheimdienstes GCHQ, Jeremy Fleming.

Anlass zur Hoffnung für die Ukraine ist das allerdings nicht: Denn Militärexperten befürchten, dass der Kreml dann zur nächsten Waffengruppe greift. Und das sind die Atomwaffen.