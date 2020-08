Trotz Alarmbereitschaft der Armee: Großdemo der Demokratiebewegung

Weißrussland kommt auch zwei Wochen nach dem umstrittenen Wahlsieg von Langzeitmachthaber Alexander Lukaschenko nicht zur Ruhe. Samstagabend demonstrierte der Staatschef Stärke und versetzte die Armee in Alarmbereitschaft. Er habe das Militär mit der "Verteidigung der territorialen Integrität" des Landes beauftragt. Dafür müsse die Armee die "striktesten Maßnahmen" ergreifen. In Polen und Litauen gebe es NATO-Truppenbewegungen entlang der Grenze zu Weißrussland. Dies wurde von NATO-Seite allerdings strikt zurückgewiesen.

Gestern war wieder die Demokratiebewegung am Drücker. In Minsk bebte der Unabhängigkeitsplatz fast unter den Sprechchören. "Freiheit, Freiheit!", "Uchodi!" (Hau ab) und "Es lebe Belarus" riefen die Menschen. Erneut forderten Zehntausende das Ende der "letzten Diktatur Europas".

Tausende Menschen vereint in ihrer Forderung nach demokratischer Freiheit. Bild: APA/AFP

Wie eine Welle gingen die donnernden Rufe durch das Stadtzentrum. Nur für einen Moment wurde alles still – um 15.30 Uhr. Eine Schweigeminute für die Opfer dieser Revolution. Die Zahl der bekannten Todesfälle stieg am Wochenende auf vier – ein seit 12. August Vermisster wurde gefunden. Hunderte Menschen kurieren zudem ihre Verletzungen, die sie bei der Polizeigewalt der ersten Protesttage davongetragen hatten.

"Ich will ein Ende dieses Terrors, endlich frei leben", sagte die Historikerin Swetlana. Sie weint. Ja, sie habe auch Angst. Sie und ihr Mann könnten nicht schlafen aus Sorge darum, was kommt. "Dieses Regime und seine Leute haben so viel Blut an den Händen." Sie hoffe, dass Europa helfe.

Video: Paul Krisai (ORF) zur Lage in Weißrussland

Keine antirussischen Proteste

Die Proteste sind keine antirussischen oder pro-europäischen. Es gibt keine EU-Flaggen. Es sind die weiß-rot-weißen Fahnen, die das Bild auf der Straße bestimmen, die historische Flagge von Belarus, die bisher vor allem Nationalisten für sich nutzten. Längst ist die Fahne aber zu einem Symbol eines neuen Weißrussland geworden – es sind die Farben der Revolution.

Zwei Wochen nach der von der EU verurteilten Präsidentenwahl, bei der Lukaschenko sich zum sechsten Mal zum Sieger ausrufen ließ, gehen die Menschen in dem kleinen Land zwischen EU-Mitglied Polen und Russland auf die Straße. Täglich. Und friedlich. Die gestrigen Demonstrationen waren nach den Sonntagsprotestern vor einer Woche die größten überhaupt. Trotz Drohungen der Polizei und des Militärs, die von illegalen Aktionen sprechen, fassten die Menschen ihren Mut zusammen. Und sie übertönten die Lautsprecherdurchsagen der Polizei.

Die Menschen folgten den Protestaufrufen der Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja, die aus ihrer Sicht Siegerin der Wahl am 9. August war. "Natürlich ist sie keine Präsidentin, aber ein Symbol für etwas Neues", bringt es eine Demonstrantin auf den Punkt.

