Triumph für die CDU im hohen Norden

KIEL. Die gestrige Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die politische Landschaft in Kiel deutlich durcheinandergewirbelt: Die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther konnte mehr als elf Prozentpunkte auf nunmehr 43 Prozent zulegen und ist damit der klare Gewinner im nördlichsten deutschen Bundesland. Ministerpräsident Günther kann sich somit aussuchen, mit wem er nach fünf Jahren Jamaika-Koalition (CDU, Grüne, FDP) künftig regieren wird.

Sehr wahrscheinlich ist nun eine Zweierkoalition – vermutlich mit den Grünen, die ebenfalls große Zuwächse erzielen konnten und mit gut 17 Prozent der Stimmen in Schleswig-Holstein erstmals auf Platz zwei landeten.

Schlechtestes SPD-Ergebnis

Die SPD, die viele Jahre in Kiel den Ministerpräsidenten stellte, stürzte auf ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl ab und landete mit nur noch 15,5 Prozent auf Platz drei. Viertstärkste Kraft wurde die FDP, die ebenfalls verlor. Damit haben von den drei im Bund regierenden Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP zwei Parteien verloren.

Die Wahl im nördlichsten deutschen Bundesland ist auch von bundespolitischer Bedeutung. Für die CDU war es nach einer Serie von Niederlagen im Bund und mehreren Ländern – zuletzt im Saarland – erstmals seit nahezu einem Jahr wieder ein Erfolg.

Wichtiger noch wird allerdings die Landtagswahl im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) am kommenden Sonntag. Die NRW-Wahl wird gern auch "kleine Bundestagswahl" genannt.

Dort liegen CDU und SPD nach den jüngsten Umfragen in etwa gleichauf. Die Sozialdemokraten mit Spitzenkandidat Thomas Kutschaty hoffen darauf, den CDU-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst ablösen zu können.

Günther als Kanzlerkandidat?

Für Ministerpräsident Günther ist das Ergebnis auch ein großer persönlicher Erfolg. Der 48-Jährige gehört bundesweit zu den Ministerpräsidenten mit den höchsten Beliebtheitswerten. Günther könnte auch in der Bundespolitik noch wichtiger werden. Sein Name wird inzwischen auch genannt, wenn über den nächsten Kanzlerkandidaten der Union spekuliert wird. Ausgerechnet Günther, der in der Union nie eine große Unterstützung für Friedrich Merz war, bescherte dem neuen CDU-Parteichef nun den ersten Erfolg.